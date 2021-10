'Respiratori se pune, vjerojatno će doći do otkazivanja hladnih postupaka. Nisu nas slušali i sad nažalost ljudi umiru'

'Ove brojke su katastrofalne i ako se nastavi ovim tempom, bit će bolnički sustav jako opterećen', kaže dopredsjednik Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) Boris Ujević komentirajući porast broja zaraženih

'Možda su mislili da neće brojevi rasti ovim tempom, iako je sve ukazivalo na to. Možda su se uzdali u cijepljenje, ali to se može ako je nacija cijepljena u većem postotku nego mi. Sad smo tu gdje jesmo. Respiratori se pune, vjerojatno će u budućnosti doći do otkazivanja hladnih postupaka', govori i objašnjava da anesteziolog koji radi na covid odjelu ne može biti i u operacijskoj sali. “Mi se bavimo covidom umjesto malignim bolestima, a to se moglo izbjeći da smo se cijepili', kaže za N1 Televiziju Boris Ujević, dopredsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).