Donald Trump: Stisnut ću nuklearni gumb ako to bude potrebno

Američki predsjednik Donald Trump tijekom posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu dao je intervju u kojem je progovorio o nizu aktualnih tema te je, između ostaloga, iskazao spremnost da pritisne 'crveni gumb', odnosno upotrijebi nuklearno oružje ako to okolnosti budu zahtijevale. Kaže kako to ne želi, ali da hoće, ako bude potrebno

Trump je priznao da je spreman ići u rat s Iranom, ali kao čovjek dijaloga spreman je i na sastanak s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Naveo je i da je Rohani spreman na razgovor s njim. U razgovoru za britanski medij kazao je da je Iran bio vrlo neprijateljski nastrojeno mjesto kad je on došao na vlast. 'Bili su teroristička nacija', istaknuo je Trump, svalivši na bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu krivnju za takvu situaciju i za to što je s Iranom potpisao nuklearni sporazum, što ih je sve skupa stajalo 50 milijardi dolara u gotovini. Na direktno pitanje bi li išao u rat protiv Irana Trump odgovara da ne želi, ali i da uvijek postoji šansa za to. Potom je uslijedilo pitanje - biste li pritisnuli gumb nuklearnog oružja? 'Mislim da je to strašna odgovornost, ali sam je spreman podnijeti. Znam toliko o nuklearnom oružju - ne zaboravite da sam ja onaj koji se obučava i mora to proučavati - i vidim strašnu štetu. Ne želim to. Mislim da je to strašna odgovornost, ali sam je spreman podnijeti. Ne želim razmišljati o tome, ali možda će postojati vrijeme u kojem ću morati razmisliti o tome', kazao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu koji je dao Piersu Morganu, poznatom televizijskom voditelju koji na televiziji ITV vodi emisiju 'Good morning Britain' (Dobro jutro, Britanijo), a to je bio i jedini intervju koji je američki predsjednik dao tijekom posjeta Velikoj Britaniji, kako prenosi Daily Mail.

Još je govorio o klimatskim promjenama, kojima se protivi i za koje ne priznaje da postoje, o zabrani služenja transrodnim osobama u američkoj vojsci, a komentirao je i britanskog oporbenog vođu Jeremyja Corbyna. O klimatskim promjenama Trump je razgovarao s prijestolonasljednikom Ujedinjenog Kraljevstva, princem Charlesom, koji je iznimno angažiran na ovom pitanju. Trump je otkrio da je princ Charles naglasio važnost zaštite okoliša za buduće generacije na njihovom sastanku i da je sastanak trajao preko sat vremena iako su se trebali sastati i porazgovarati tek 15-ak minuta. Američki predsjednik otkrio je i da je on govorio većinu vremena. 'Ono što on (princ Charles) stvarno želi i što on stvarno osjeća je - budućnost. Želi osigurati to da buduće generacije imaju klimu koja je dobra i koja je suprotna od katastrofe. I slažem se s njime', kazao je Trump te je potom izreferirao Charlesu da SAD, prema svim statističkim podacima, ima najčišći okoliš na svijetu. Na inzistiranje Piersa Morgana, koji je kazao da ljudi žele čuti da američki predsjednik razumije da su 'klimatske promjene vrlo stvarna i trenutna opasnost i ako se ne uhvatimo u koštac s njima - a SAD mora voditi taj put s Kinom i Indijom - onda ćemo biti u ozbiljnoj nevolji', nije se dao navući.

Trump mu je odgovorio: 'Pa znaš, upravo si to rekao. Kina, Indija, Rusija, mnoge druge nacije nemaju baš dobar zrak, ni baš dobru vodu u smislu onečišćenja i čistoće. Ako odete u određene gradove, a neću ih imenovati, ali mogu... ako idete u određene gradove, ne možete ni disati i sada se to zagađenje diže, pa ako govorimo o čistoći u smislu planeta, govorimo o vrlo maloj, znate, vrlo maloj udaljenosti između Kine i SAD-a ili drugih zemalja.' Odgovorio je i na pitanje o transrodnim osobama kojima je služba u vojsci bila zabranjena sve dok predsjednik Barack Obama nije promijenio to pravilo. Donald Trump objavio je vlastite promjene na Twitteru u srpnju 2017., koje su kasnije službeno kodificirali Pentagon i tadašnji ministar obrane James Mattis. 'Zašto ne dopustite transrodnim osobama da služe? Zato što uzimaju ogromne količine lijekova, što moraju. A ako ste u vojsci, ne smijete uzimati nikakve lijekove.' Kazao je i da su ljudi ulazili u vojsku i tražili operaciju. Nakon toga uzimaju velike količine lijekova, a ne mogu to činiti jer se tako krši propise. Dakle, kada je došlo do odluke o tome, uzimajući u obzir cijenu lijekova i operacija, to niste mogli dopustiti jer se u vojsci ne smiju uzimati nikakvi lijekovi, tvrdi Trump.