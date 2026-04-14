Donald Trump o pregovorima s Iranom: 'Nešto bi se moglo dogoditi u sljedeća dva dana'

Američki predsjednik Donald Trump dao je novinarima New York Posta svoje opaske na mogućnost nastavka pregovora SAD-a s Iranom u Islamabadu. No, nakon razgovora ponovno je nazvao reportera kako bi s njim podijelio novosti.

"Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi u sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo. Vjerojatnije je da će se to dogoditi, znate zašto? Zato što feldmaršal radi odličan posao", rekao je Trump misleći na pakistanskog feldmaršala, generala Asima Munira.