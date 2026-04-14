Donald Trump o pregovorima s Iranom: 'Nešto bi se moglo dogoditi u sljedeća dva dana'

Američki predsjednik je novinaru New York Posta poručio da ostane u pakistanskoj metropoli Islamabadu dodavši da bi se u sljedeća dva dana moglo nešto dogoditi, aludirajući na nastavak pregovora SAD-a i Irana
Američki predsjednik Donald Trump dao je novinarima New York Posta svoje opaske na mogućnost nastavka pregovora SAD-a s Iranom u Islamabadu. No, nakon razgovora ponovno je nazvao reportera kako bi s njim podijelio novosti.
"Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi u sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo. Vjerojatnije je da će se to dogoditi, znate zašto? Zato što feldmaršal radi odličan posao", rekao je Trump misleći na pakistanskog feldmaršala, generala Asima Munira.
S njime je Trump stupio u kontakt u jeku pakistansko-indijskog sukoba koji je trajao samo četiri dana, zahvaljujući pregovorima uz posredstvo SAD-a.
"On je fantastičan i stoga je vjerojatnije da ćemo se tamo vratiti. Zašto bismo išli u neku zemlju koja s tim nema nikakve veze?", rekao je Trump reporteru New York Posta.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je na konferenciji za medije "u rukavicama" potvrdio Trumpovu izjavu, naglasivši da "naznake koje UN ima su da je vrlo vjerojatno da će se pregovori ponovno pokrenuti".
