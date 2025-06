Sve su pomno pripremali mjesecima: Kako je prijevarom počela američka akcija u Iranu

Trumpova administracija izjavila je da ne traži širenje rata s Iranom , a Hegseth je rekao da su Teheranu poslane privatne poruke u kojima ih se potiče na pregovore. No, Trump je također upozorio Iran da je SAD spreman pogoditi dodatne ciljeve ako bude potrebno, koristeći daleko veću silu. 'Iran bi bio pametan da posluša te riječi. Rekao je to prije i misli to ozbiljno', rekao je Hegseth.

Hormuški tjesnac

Iranski parlament navodno je odobrio zatvaranje ključnog plovnog puta kroz Hormuški tjesnac, što je dodatni izazov koji bi mogao izazvati ekonomski šok. Tu je vijest objavila državna televizija Press TV, pozivajući se na izjavu zapovjednika Revolucionarne garde Esmaila Kowsarija, člana Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost donijet će konačnu odluku o tome hoće li zatvoriti Hormuški tjesnac. Kroz njega prolazi oko 20 posto globalne potražnje za naftom i plinom.

Hormuški tjesnac, koji se nalazi između Perzijskog i Omanskog zaljeva, predstavlja jedinu pomorsku vezu Perzijskog zaljeva s otvorenim morem, što ga čini jednim od najvažnijih pomorskih putova za globalnu trgovinu energentima. Zašto je toliko važan pročitajte OVDJE.

Američki državni tajnik Marco Rubio u nedjelju je pozvao Kinu da potakne Iran da ne zatvara Hormuški tjesnac. 'Potičem kinesku vladu u Pekingu da ih nazove u vezi s tim, jer uvelike ovise o Hormuškom tjesnacu za svoju naftu', rekao je Rubio, koji je ujedno i savjetnik za nacionalnu sigurnost.

'Ako to učine, to će biti još jedna strašna pogreška. Za njih je to ekonomsko samoubojstvo ako to učine. I mi zadržavamo mogućnosti za rješavanje toga, ali i druge zemlje bi to trebale razmotriti. To bi puno više naštetilo gospodarstvima drugih zemalja nego našem', ustvrdio je. Rubio je rekao da bi potez zatvaranja tjesnaca bio masovna eskalacija koja bi zaslužila odgovor SAD-a i drugih.