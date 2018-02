Dodik: U Hrvatskoj sam platio kaznu za brzu vožnju, ali nisam tražio zaštitu hrvatske policije

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u subotu kao ne želi zaštitu hrvatske policije te je zanijekao kako je uopće tražio posebni tretman pri njegovu iznenadnom boravku u Karlovcu ovog tjedna dodajući kako mu je želja da ubuduće uopće ne mora putovati kroz Hrvatsku nego samo kroz Srbiju

Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci zanijekao tvrdnje koje je prenio Jutarnji list kako je njegova pratnja razoružana pri ulasku u Hrvatsko odnosno kako mu je uskraćen tretman štićene osobe jer nije državni dužnosnik.

"Ne treba me štititi policija Hrvatske.... Ne osjećam se sigurno da me oni štite i vjerujem da će veoma brzo biti izgrađen put od Banje Luke do Bijeljine i do granice sa Srbijom i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku", kazao je Dodik očevidno uvrijeđen tretmanom kakvoga je imao u Hrvatskoj.

Novinaria je potvrdio kako je nedavno morao platiti kaznu zbog prebrze voženje u Hrvatskoj.

Prestretač hrvatske prometne policije zaustavio je Dodika i njegovu pratnju na autocesti pri povratku iz Beograda u Banju Luku jer su vozili brzinom od 200 kilometara na sat.