Dodik se požalio Netanyahuu: U BiH ima mudžahedina, vratilo se više od 180 ISIL-ovaca

Dodao je kako ne vjeruje da su se povratnici iz tzv. Islamske države odrekli svoje ideologije te najavio kako Republika Srpska neće biti „iznenađena na tom planu“.

„U Bosni i Hercegovini ima spavača terorista, mudžahedina . Imate preko 180 ratnika Islamske države koji su se vratili tamo. Tako da je to u tom pogledu i ova suradnja ovdje“, rekao je Dodik u Jeruzalemu.

U izjavi za Radio-televiziju Republike Srpske Dodik je rekao da su Republika Srpska i Izrael p artneri, istaknuvši sigurnost i obranu kao jedno od područja u kojima žele dodatno surađivati.

Prema procjenama sigurnosnih službi, iz BiH je u Siriju i Irak otišlo između 250 i 350 osoba koje su se priključile tzv. Islamskoj državi. Više od 80 ih se u međuvremenu vratilo ili je deportirano u BiH.

Danas se procjenjuje da je oko 160 državljana BiH još u Siriji i Iraku, dok su se povratnici koji su sudjelovali u terorističkim aktivnostima suočili s kaznenim postupcima i zatvorskim kaznama. Dio stranih muslimanskih boraca koji su tijekom rata došli kao dragovoljci boriti se na strani Armije BiH ostao je živjeti u Bosni i Hercegovini.

Vodećeg srpskog dužnosnika smeta i suradnja bošnjačkih dužnosnika s muslimanskim zemljama, pri čemu je naveo Tursku i druge muslimanske zemlje.

„Mi ne vjerujemo u zajedničku priču o Bosni i Hercegovini i njezinoj sigurnosti. Nama su nejasni aranžmani koje prave muslimani s islamskim zemljama, kao što je i s Turskom, oko neke vojne suradnje i mnogo čega drugog, izazivaju sumnje“, kazao je Dodik.

Dodik je tijekom boravka u Izraelu izrazio i potporu toj zemlji zbog, kako je rekao, pritisaka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije.

Dodik je kao jednu od pouka izraelskog iskustva izdvojio odlučnost u zaštiti države i stanovništva.

„Ono što sam naučio ovdje jest da nema te stvari koje ne treba učiniti za sigurnost naroda i države“, rekao je, dodajući da će se Republika Srpska tako i ponašati.