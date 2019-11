Dodik: Republika Srpska želi neovisnost kao i Kosovo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u nedjelju da Republika Srpska ima iste ambicije o neovisnosti kao i Kosovo, te da potpuno podržava službeni Beograd koji inzistira na stvaranju zajednice srpskih općina.

"Oni koji guraju priču o neovisnosti Kosova moraju računati da Republika Srpska to isto želi, bez obzira što neki drugi očekuju da to nije činjenica", rekao je Dodik u izjavi za entitetsku Novinsku agenciju Republike Srpske (SRNA) upitan da prokomentira izjavu bivšeg ministra vanjskih poslova Kosova Behgjeta Pacollija koji je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručio da ima samo jednu mogućnost da prizna nezavisno Kosovo jer je to realnost.

Dodik je dodao kako Republika Srpska i ovdašnji Srbi podržavaju Srbiju i njezine vlasti u odnosu prema Kosovu. Dodik je pojasnio kako bilo koje rješenje na Kosovu mora uključiti zajednicu srpskih općina. "Kosovo nije samo ono što Albanci misle, nego je to i Rezolucija 1244, to su standardi prije statusa kako je to ranije razgovarano, zajednica srpskih općina koja se treba formirati po sporazumu iz Bruxellesa. Sve to treba biti uvjet za bilo kakav nastavak razgovora, a ne samo točke za koje danas Albanci misle da treba riješiti", rekao je Dodik.

Po njegovim riječima Bosna i Hercegovina zbog stajališta Republike Srpske neće priznati Kosovo. "Naravno da BiH nije priznala Kosovo, niti ima namjeru da ga prizna, jer Republika Srpska ne želi ovdje dvostruke standarde", rekao je Dodik.

Opetovano je ustvrdio kako je Bosna i Hercegovina nametnuta Srbima kao država. Pri tome je dodao kako je Republika Srpska potpisala Daytonski sporazum, upozorivši da su taj sporazum mnogi stranci razvalili.