Dodik podupro Vučića, najavio skoru uspostavu vlasti u BiH

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miorad Dodik u ponedjeljak je iskazao potporu vlastima u Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću u suočavanju s trenutačnom političkom krizom u toj zemlji, uz konstataciju kako sukobi vlasti i oporbe, koji su eskalirali prošlog tjedna, štete poziciji Beograda u očekivanju pregovora s Kosovom

'Treba poštovati zakonite institucije Srbije i njenog zakonito izabranog predsjednika, a ostalo rješavati na izborima', kazao je Dodik u Banjoj Luci odgovarajući na novinarsko pitanje.

Dodik je poznat po iznimno srdačnim odnosima s Vučićem, s kojim se redovito sastaje, no otkako su potkraj prošlog tjedna eskalirali prosvjedi oporbe protiv aktualne vlasti u Srbiji, on se do ponedjeljka uopće nije oglasio, a kada je to učinio bio je vidno suzdržan.