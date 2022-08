Dodik: Nijemci su nas pobili u prošlom stoljeću. E sada neće

Član Predsjedništva BiH MIlorad Dodik koji je već doveo odnose s Njemačkom na najniži nivo odbijanjem davanja agremana novom ambasadoru te zemlje, danas je nastavio vrijeđati Njemačku i njene predstavnike

Danas je izjavio da Njemačka nema pravo miješati se u unutrašnje uređenje BiH i istaknuo da Njemačka zagovara da BiH bude organizirana kao građanska zemlja, što je, kako je rekao, antiustavno i značilo bi da nema ni entiteta ni konstitutivnih naroda, javlja Klix.

"To je antiustavno i nitko od tih velikih demokrata i zagovornika pravne države nije rekao da se Njemačka miješa u unutrašnje uređenje BiH. Ima ustavna procedura kako to treba biti, a Njemačka kaže da se to treba urediti na potpuno drugi način", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu i dodao da u tom slučaju BiH neće ni biti.

Naveo je da novom njemačkom ambasadoru nije dao suglasnost jer smatra da "dolazi sa zlim namjerama i realizira rigidnu njemačku politiku, što je neprihvatljivo".