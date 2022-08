[VIDEO] Milanović: 'Možemo podignuti optužnicu protiv Vučića zato što je divljao na teritoriju Hrvatske. Zašto nas provociraš, čovječe?'

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u srijedu poslijepodne manifestaciju Špancirfest u Varaždinu gdje mu se, rekao je novinarima, sviđa te rado dolazi. 'Hodat ću i gledati', rekao je Milanović. Odgovarao je na upite novinara o ratu u Ukrajini i Vladinim mjerama za ublažavanje energetske krize, a osvrnuo se i na optužnicu iz Srbije za četvoricu hrvatskih pilota

Na pitanje što bi Vlada trebala učiniti po pitanju skupe jeseni, kratko je rekao da bi 'trebala naći puno novca'. 'Ali sad je kasno. Neće ga nitko naći, ni Nijemci jer je rat već pola godine u Ukrajini . Sve ovo što se događa je posljedica rata i covid krize u kojoj je štampano puno novca. To je uzrokovalo inflaciju koja će se vjerojatno početi zaustavljati. Kažem, vjerojatno, dakle neće završiti u hiperinflaciji iz vremena Jugoslavije. Ljudima će dolaziti veliki računi za energente. To je kad se prvo djeluje, a onda razmišlja, istaknuo je', rekao je Milanović.

'Srbija je napala Hrvatsku, a ne obrnuto. Stvar s optužnicom je ozbiljna'

Na upit ima li pomaka s premijerom oko dogovora veleposlanika kojima je istekao mandat, predsjednik Milanović je rekao da je to isključivo stvar premijera i njegove diskrecije, te trenutka u kojem će shvatiti kolika šteta se radi sustavu. Ja ne znam što on stvarno hoće. Ako želi dominirati potpuno procesom, to je nemoguće. To je proces o kojem se dogovara, rade kompromisi', rekao je Milanović. Dodao je da je to trebalo biti gotovo prije dvije godine, a da je ovako sve ostalo na tome da je jedini veleposlanik koji je imenovan u ove 2,5 godine Hido Bišćević u Beograd. To sam potpisao ja na Plenkovićevu molbu. (...) Ne možemo jedan bez drugoga, nikakav ministar Grlić Radman', izjavio je, uz ostalo, Milanović.

Dotaknuo se i optužnice iz Beograda protiv četvorice hrvatskih pilota. 'Imamo još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. 'Imamo još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Stvar je jako ozbiljna. Ja idem u Plavno, Grubore, Jasenovac, Varivode... Pokazuje se dobra volja, spremnost i susretljivost da se ta grozna priča s ratom, u kojem je Srbija napala Hrvatsku, a ne obratno, da se konačno stabilizira. I onda tuf, evo ti optužnica.

To je organizirao predsjednik Srbije koji za 2-3 tjedna ima organizaciju Europridea. To je dogovoreno 2019. godine u vrijeme kada je svijet izgledao drugačije, ali da sad može to bi zapalio. U Beogradu se održavaju litije, ljudi se mole za spas Srbije od grijeha i Vučića to sve jako opterećuje, treba probleme na drugoj strani i želi da mi reagiramo. Tema je važna, da uskladimo stav kako ćemo reagirati. Ja bih sad trebao reagirati iz koljena, iz kuka. Vučić i suradnici su odlučili da je sada zgodan trenutak da se podigne otužnicu protiv četvorice ratnih zapovjednika, od kojih dvojicu znam i mogu dati ruku za njih da nisu nacionalisti i da nisu odgovorni za ništa', kazao je Milanović.