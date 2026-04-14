Dobre vijesti iz Osijeka: Ugašen požar skladišta HŽ-a, ozlijeđenih nema

Ugašen je požar koji je u utorak oko 17 sati buknuo u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu u blizini željezničke stanice, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdio je Hini glavni zapovjednik vatrogasne zajednice osječko-baranjske županije Zoran Pakšec
Također je istaknuo da je pruga otvorena za promet dok je objekt u potpunosti izgorio.
'Radi se pregled požarišta dronom s termovizijom, a u pomoć nam je došao i bager osječke komunalne tvrtke Unikom radi uklanjanja izgorjelih greda s poda kako bi došli do eventualnih žarišta drvene građe', rekao je Pakšec.
Napomenuo je da su trenutačno na požarištu još vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Tenja i Sarvaš koji cijelo područje drže pod nadzorom dok se Javna vatrogasna postrojba grada Osijeka po završetku posla vratila u stanicu.
'Na požarištu će zbog sigurnosti cijelu noć ostati vatrogasci DVD-a Donji grad', najavio je Pakšec.
Glasnogovornica Policijske uprave osječko-baranjske Edita Roterbauer rekla je da će očevid biti proveden kada se za to budu stekli uvjeti, a to će najvjerojatnije biti tijekom sutrašnjeg prijepodneva.
Potvrdila je kako su u 17,13 sati zaprimili dojavu o požaru u drvenom skladištu u blizini željezničke postaje Donji grad. 'Objekt se nalazio u blizini pruge na kojem su bili vagoni i koje je tijekom intervencije HŽ izmjestio', pojasnila je Roterbauer.
Po primitku dojave na požarište su izašli pripadnici JVP Osijek, sa sedam vozila i više od 30 vatrogasaca uz pomoć DVD-a Donji i Gornji grad i DVD Tenja dok su u pripravnosti bili i vatrogasci DVD-a Retfala.
Iz HŽ Infrastrukture su ranije danas izvijestili da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.
