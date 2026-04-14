Dobre vijesti iz Osijeka: Ugašen požar skladišta HŽ-a, ozlijeđenih nema

Također je istaknuo da je pruga otvorena za promet dok je objekt u potpunosti izgorio.

'Radi se pregled požarišta dronom s termovizijom, a u pomoć nam je došao i bager osječke komunalne tvrtke Unikom radi uklanjanja izgorjelih greda s poda kako bi došli do eventualnih žarišta drvene građe', rekao je Pakšec.

Napomenuo je da su trenutačno na požarištu još vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Tenja i Sarvaš koji cijelo područje drže pod nadzorom dok se Javna vatrogasna postrojba grada Osijeka po završetku posla vratila u stanicu.