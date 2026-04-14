Bizaran slučaj u Međimurju: Razlila gorivo i zapalila broj '26' na kolniku

Prema policijskim informacijama, osumnjičena je u srijedu, 8. travnja oko 23 sata u Ulici Rade Končara na kolniku razlila zapaljivu tekućinu u obliku broja ‘26’, nakon čega ju je zapalila improviziranom bakljom.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti je nastala materijalna šteta.

Protiv 26-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Prema Zakonu o zaštiti od požara, za namjerno izazivanje požara predviđena je novčana kazna od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana.