kaznena prijava

Bizaran slučaj u Međimurju: Razlila gorivo i zapalila broj '26' na kolniku

M. Šu.

14.04.2026 u 10:10

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 26-godišnjakinja počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara nakon što je izazvala požar u Donjem Vidovcu.

Prema policijskim informacijama, osumnjičena je u srijedu, 8. travnja oko 23 sata u Ulici Rade Končara na kolniku razlila zapaljivu tekućinu u obliku broja ‘26’, nakon čega ju je zapalila improviziranom bakljom.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti je nastala materijalna šteta.

Protiv 26-godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Prema Zakonu o zaštiti od požara, za namjerno izazivanje požara predviđena je novčana kazna od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

ni traga, ni glasa

ni traga, ni glasa

gošća dnevnika nove tv

gošća dnevnika nove tv

