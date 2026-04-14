ORNITOLOŠKI REZERVAT

Ugašen požar u Orepku: Nemjerljiva šteta u ptičjem staništu

I.K./Hina

14.04.2026 u 08:46

Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Požar koji je u ponedjeljak popodne planuo u zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak, u dolini Neretve, ugašen je u noći na utorak, a naporima vatrogasaca u gašenju vatre pripomogla je i kiša, izvijestio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.

Požar na nepristupačnom terenu tijekom noći gasila su 23 vatrogasca sa sedam vozila iz JVP Metković te DVD Kula Norinska i DVD Vid.

„Oko 3 sata je pljusnula dobra kiša pa smo pogasili krajeve i oko 5 sati povukli ljude. Trenutno nema otvorene vatre“, rekao je Pilj.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve.

vezane vijesti

Početak ptičjeg gniježdenja

Rezervat je važan za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. je na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

U požaru su ugrožena staništa ptica koje su se upravo počele gnijezditi, a šteta je nemjerljiva.

To je već drugi požar u močvarnom području u posljednjih desetak dana.

vezane vijesti

preporučujemo

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

Sedam i pol godina skrivao se pod Orbánovim skutima: Hoće li Magyar potjerati Gruevskog?
ni traga, ni glasa

ni traga, ni glasa

Peter Szijjártó je nestao: Magyar ga optužuje, a pazite gdje je završio njegov avion
gošća dnevnika nove tv

gošća dnevnika nove tv

Grabar Kitarović otkrila hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

najpopularnije

Još vijesti