'Do Trumpa Amerikanci zapravo nisu znali što je to nacionalizam, sreća da se rasisti nisu odazvali pozivima na izlazak na ulice jer bi bilo krvi do koljena'

Prosvjedi u SAD-u u proteklih nekoliko dana su evoluirali: Nasilja je sve manje, a na ulicama je sve više 'običnih' obiteljskih ljudi, susjeda, prijatelja. Tučnjave, razbijanja, krađe i paleži koji se mogu vidjeti na televizijama medijski jesu atraktivni, ali ne odražavaju pravu bit ovih događanja - kaže za tportal Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere iz SAD-a

'U početku su ulice bile okupirane mladim buntovnicima, ali sada su u prvom planu obiteljski ljudi ili recimo studenti. To je pouzdan znak da bi se iz prosvjeda ipak mogla izroditi promjena', smatra ovaj novinar s višedesetljetnim iskustvom, godinama stacioniran u Washingtonu.

'Bijela kuća potpuno je blokirana sa svih strana različitim čeličnim pločama, željeznim ogradama, betonskim barikadama i svim mogućim preprekama, a blokada se proširila i na obližnji Lafayette park, nikad nisam svjedočio nečemu sličnome. Prosvjedi i dalje traju u najmanje 140 velikih gradova i radi se o urbanoj gradskoj priči. Osobno me to malo podsjeća na šezdesete godine prošlog stoljeća, a siguran sam da će se nakon svega dogoditi reforme sustava - prije svega u zakonodavstvu, sudskoj praksi i kaznenoj politici', predviđa Puljić.

'Bijeloj djeci to se ne čini. I premda je neravnopravnost oduvijek postojala, premda je i ranije bilježena velika policijska brutalnost koju su pratili masovni prosvjedi, ovaj put ključan sastojak bio je Donald Trump . Bijeli rasisti i suprematisti uvijek su postojali, ali bili su skriveni jer im je bilo neugodno izlaziti u javnost. Trump im je širom otvorio vrata javnog prostora i na neki način im dao legitimitet, to je jedna od najpogubnijih posljedica njegova predsjednikovanja. Nacisti i rasisti su u dijelu javnosti sada naprosto OK', pojašnjava Puljić.

U Americi je, kaže, doista na djelu golema neravnopravnost u različitim aspektima života, a populacija Afroamerikanaca to svakodnevno osjeti na svojoj koži. Za ista kaznena djela crnci bivaju osuđivani na višestruko veće kazne, a tamnopute Amerikance policija na ulicama konstantno zaustavlja bez povoda, pa ih maltretira.

'Do njegove pojave Amerikanci zapravo nisu znali značenje riječi 'nacionalizam', u to sam se uvjerio u svojih dvadeset i pet godina življenja ovdje. Da, oni su oduvijek bili domoljubi i patrioti, ali u posljednjih nekoliko godina probudio im se refleks da moraju biti bolji, jači, nadmoćniji od drugih. Sva sreća da ova okupljanja ne privlače rasiste, u pravilu naoružane, nego upravo suprotno - mahom miroljubive ljude, kojih je po mojoj procjeni preko 99 posto. Rasisti imaju neka druga okupljanja i sva sreća da se nisu odazvali pozivima na izlazak na ulice jer bi bilo krvi do koljena', kaže sugovornik tportala.

On nimalo ne dvoji u to da je Amerika društvo nejednakih šansi, posebno za crnačku populaciju, a koja ima jako malo izgleda za uspjeh u životu: sve počinje od loših dostupnih škola i nekvalitetnog obrazovanja, preko diskriminacije u mladosti, do nemogućnosti napredovanja u karijeri. Puno ih naprosto ostaje živjeti na ulici.

'Ljudi su bili frustrirani zbog situacije s koronavirusom, preko 40 milijuna ih je ostalo bez posla i klizi prema siromaštvu, pa su se umorni i frustrirani suočili s problemom rasizma i diskriminacije. Povrh svega, tu je Trump koji konstantno dolijeva ulje na vatru i dijeli naciju te koji bi probleme rješavao silom i slanjem vojske na građane. To je apsolutno nezapamćeno', govori nam Puljić.

'99,9 posto ljudi stoji sa strane i gleda'

S vedrije strane, on potvrđuje da su prosvjedi u svim većim gradovima zapravo ograničeni na sam centar, odnosno najčešće jednu ulicu, trg ili instituciju, dok je već dvije ili tri ulice dalje moguće vidjeti ljude kako mirno sjede u restoranima i kafićima. Ni neredi najčešće nisu organizirani, nego se dogodi da grupica ljudi okruži kakav policijski automobil, pa policajci zovu pojačanje, pa sve to brzo eskalira…