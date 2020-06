Trump ga se riješio na ružan način, prljavo rublje iz tog razvoda još curi, a sad mu je Ludi Pas opet sve skresao u brk: Tko je James Mattis

Bivši Trumpov ministar obrane James Mattis žestoko je u srijedu optužio bivšeg šefa da radi nešto što nijedan predsjednik prije njega nije napravio – dijeli Amerikance. Snažno je kritizirao Trumpovu prijetnju da će poslati vojsku na ulice gradova kako bi se obračunali s onima koji već danima prosvjeduju zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda

Umirovljeni general Mattis poručio je da je Trump prvi američki predsjednik koji se ne trudi ujediniti narod, pa čak ni ne želi glumiti da to radi. Mattis je bio ministar obrane od početka 2017. do kraja 2018. godine, kada se razišao s Trumpom zbog neslaganja oko vanjske politike. Ostavku je podnio dan nakon najave američkog vojnog povlačenja iz Sirije, kojemu se oštro usprotivio. U pismu koje je tada poslao Trumpu spočitnuo mu je da se prema saveznicima ne odnosi s poštovanjem. Mnogi su kritičari tada s neskrivenom dozom ironije primjećivali kako je žalosno to da je čovjek kojeg zovu Mad Dog (Ludi Pas) jedini glas razuma u Bijeloj kući.

Kada je predložio Mattisa za ministra obrane, Trump nije štedio hvalospjeve: 'impresioniran sam njime', 'general nad generalima', ali nakon što su se odnosi pogoršali, počele su i uvrede, a Mad Dog postao je Moderate Dog (Umjereni Pas), otkrio je legendarni američki novinar Bob Woodward u svojoj knjizi 'Strah – Trump u Bijeloj kući', opisujući kako mu se predsjednik rugao. Prepucavanje nije prestalo ni nakon Mattisova odlaska s dužnosti. Tako je Trump na jednom sastanku prošle godine, na kojem se razgovaralo o američkoj politici u Siriji, nazvao Mattisa 'najprecjenjenijim generalom na svijetu', a bivši šef Pentagona na uvredu mu je spremno i vrlo brzo uzvratio.