Do ponoći predsjednički kandidati moraju dostaviti prva izvješća o financiranju promidžbe

Noćas do ponoći, unosom u sustav za nadzor financiranju, svi predsjednički kandidati moraju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti prva izvješća o financiranju izborne promidžbe, objavio je u subotu DIP.

U njih moraju uključiti sve troškove koje su imali bilo u pretkampanji, bilo u službenoj kampanji.

Osim podataka o troškovima moraju dostaviti i one o primljenim donacijama te o medijskom oglašavanju i popustima koje su pritom dobili. Ne učine li to, prijete im kazne od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.