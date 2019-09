Bandić ima više pročelnika nego Plenković ministara, a osniva još dva gradska ureda

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkog Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!) ustvrdio je u utorak da razlog osnivanju još dva gradska ureda, što Skupštini predlaže gradonačelnik Milan Bandić, treba tražiti u kadrovskim apetitima HDZ-a.

"Ovdje se govori o neprimjerenom seksističkom ponašanju. Mi znamo da je gospodin gradonačelnik recidivist, ne znamo koji je to lijek ili gdje bi trebao ići na građanski odgoj. On, kao gradonačelnik, primjer je kako se onda i drugi smiju ponašati ako se to ne osuđuje", rekla je Borić.

Budući da neki zastupnici, poglavito Bandićevi, to ne osuđuju, istaknula je da su u pitanju stranačke pripadnosti, stranačka poslušnost ili vlastiti interesi.

"Zabrinjava što možemo pretpostaviti kako će ta osuda biti izglasana u četvrtak na Gradskoj skupštini. Zabrinjava to što gradonačelnik krši i Ustav u kome je ravnopravnost muškaraca i žena zagarantirana i antidiskriminatorske zakone koji to zabranjuju, kao i akte Skupštine. Ima niz akata kojima se upravo zabranjuje na ovakav način tretirati žene, kolegice, medije. Između rečenice da neke dvije grakću ili da netko nekoga rajca, maleni je korak do pravoga nasilja i to je ono što zabrinjava", poručila je Borić.