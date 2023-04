Disciplinski postupak protiv suspendiranog policajca vodi se i za uzimanje mita

Suspendirani policajac također je kao prvookrivljeni Kristijan Knego, bio zaštitar, redar u klubu. Imao je oružje, a pitanje je smije li zakonski uopće obavljati taj posao usprkos suspenziji. 'Policijski službenik ne može obavljati samostalnu gospodarsku djelatnost. Takvu djelatnost bi mogao obavljati samo temeljem pisanog odobrenja glavnog ravnatelja policije. To je ono ključni dokument koji razlikuje legalno obavljanje poslova od nelegalnog', pojasnio je kriminalist.

Policijski službenici mogu nositi oružje i kao građani ako dobiju dozvolu

'Policijski službenici mogu kao građani nabavljati, posjedovati i nositi vatreno oružje. Za to mogu dobiti odužni list i odgovarajuću dozvolu. Ako je imao valjanu dozvolu on ga je mogao nositi sa sobom. U pojedinim objektima može se ograničiti unos vatrenoga oružja. Kriminalistička praksa nas uči da je u ovakvim objektima vatreno oružje okidač za nevolju jer višak alkohola, višak emocija može dovesti do ovakvih posljedica', zaključio je Pavliček.