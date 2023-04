Kriminalist: 'Ubojstvo u Zagrebu nije izolirani incident, bit će i ubuduće toga'

“Kamera je dosta, a koliko su tehnički ispravne, pokazat će istraživanje. Kod takve situacije, to je kapitalno kazneno djelo, ubojstvo, više je metaka ispaljeno, normalno da kolege neće još dati detalje oko samog pucanja. Namjera je bila jasna, ubojstvo, a je li na mah, krajnja nužda, obrana ili neki drugi moment, to će pokazati istraga. Pitanje je što će pravosudni sustav prihvatiti u samom postupku kao okolnost za kvalifikaciju kaznenog djela”, dodaje.

Ističe da čvrstu namjeru u ovakvim slučajevima nije lako odrediti:

“Kad se to kvalificira, čvrsta je namjera kad je više metaka, ali to ne mora biti. Sjećam se iz svoje prakse da smo imali slučajeve da je počinitelj ubojstva osjećao psihički stres pa je počeo pucati na sve što se miče, lišće, kokoši… Laički, to je stanje u kojem je čovjek u velikom stresu, i to se može dogoditi. Očita je čvrsta namjera ubojstva kod odabira vatrenog oružja, ali u ovoj situaciji se sve to čini klimavo, ali pokazat će se i za što će se uhvatiti i obrana u tome svemu. A okolnosti koje su slijedile, to je kriminalni milje koji je pristutan na području cijele Hrvatske.”