Direktor WHO-a: Omikron i delta stvaraju tsunami slučajeva

Istodobno širenje delta i omikron varijanti koronavirusa stvara "tsunami slučajeva", rekao je u srijedu generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskovnoj konferenciji.

Tedros je ponovio svoj poziv zemljama da pravednije raspodijele doze cjepiva protiv koronavirusa i upozorio da bi naglasak na booster doze u bogatijim zemljama mogao dovesti do nestašice cjepiva u siromašnijim državama.

"Veoma sam zabrinut da omikron, koji je lako prenosiv i širi se istodobno kad i delta, vodi do tsunamija slučajeva", rekao je, dodavši da se radi o dvostrukoj prijetnji koja vodi do naglog porasta broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Rekao je da se WHO zalaže za to da svaka zemlja dostigne procijepljenost od 70 posto do sredine 2022. godine, što bi pomoglo okončati kritičnu fazu pandemije.

Na Silvestrovo će biti druga godišnjica otkako je Kina upozorila WHO na 27 slučajeva "virusne upale pluća" nepoznatog porijekla u gradu Wuhanu.

Otad je zabilježeno više od 280 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu i više od 5 milijuna umrlih.