Đikić: Virus sam po sebi nije sezonalan; ponašanje ljudi jest. Zabrinjava 20 ili 30 posto pozitivnih u ukupnom broju testiranih

'Virus sam po sebi nije sezonalan, ako ga stavite bilo ljeti, bilo zimi u jedan prostor, ljudi će se njime zaraziti. Ponašanje ljudi jest sezonalno, pa o njemu ovisi koliko će se virus širiti', rekao je znanstvenik Ivan Đikić

AstraZeneca i Johnson&Johnson izrazito su učinkoviti. Nuspojave postoje i one su tu, ali izrazito su rijetke, pa mi je iznenađenje to da je danska vlada tako brzo izašla s takvom odlukom, rekao je Đikić.

Treba biti strpljiv i čekati do odluka regulatornih tijela, rekao je Đikić za N1 o odlukama o cjepivu.

Kritizirao je i dinamiku cijepljenja, kazavši da su loše i komunikacija i organizacija. 'Neophodno bi bilo da Europska unija nađe zajednički jezik i prezentira to građanima svih zemalja', rekao je Đikić, dodavši da razumije financijske razloge, ali se ne bi smjelo dogoditi da jedna zemlja koristi isključivo jedno cjepivo, ono koje druga zemlja članica u potpunosti odbacuje.

'To dovodi do nesigurnosti i to ljudima smanjuje želju i volju za cijepljenje', rekao je Đikić.