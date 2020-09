Đikić: Previše smo se zaigrali govoreći da smo pobijedili virus. Po stopi smrtnosti smo samo iza Bugarske, Rumunjske i Španjolske

Znanstvenik Ivan Đikić u Jutarnjem showu Antene Zagreb rekao je da primjenu cjepiva protiv koronavirusa vjerojatno možemo očekivati u prvom dijelu iduće godine, između ožujka i lipnja, a osvrnuo se i na rad Nacionalnog stožera civilne zaštite

'Teško je dati crno-bijelu sliku. Sve je u brojevima i konkretnim činjenicama. Stožer je postavljen kao političko tijelo, ali je na početku zbog straha stožer implementirao možda i 100 posto stručnih mjera u svoj rad. I tada je Stožer percipiran kao stručno tijelo i svi znanstvenici svijeta su podupirali takav stav Stožera. Ali onaj trenutak kada je došlo do političkog utjecaja da je potrebno otvaranje granica s BIH, dijelom zbog izbora, da smo trebali imati agresivnu promociju turizma kao da nam je to jedini spas i kada smo govorili da je virus oslabio, a to je došlo od ministra Beroša, onda ste vidjeli da u tom djelovanju stožera sve više dolazi do političkih odluka, a sve manje do stručnih podataka', objasnio je Đikić za Antenu Zagreb.

'I to je dovelo do toga da su izgubili povjerenje većeg dijela građana. Zato smo danas u ovoj situaciji gdje ni građani nemaju više povjerenje da je to stručno tijelo', ustvrdio je.