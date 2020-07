Đikić: Prerano smo se otvorili i preagresivno propagiramo turizam, a mjere koje sada donosimo kasne

Gost emisije Nedjeljom u 2 bio je znanstvenik Ivan Đikić. Prijeti li nam crni scenarij ili već na temelju sadašnjeg znanja o virusu možemo biti optimisti neka su od pitanja na koja je odgovorio. Govorio je i o situaciji u Hrvatskoj te naglasio da je ona ozbiljnija nego u ožujkui travnju

'Hrvatska je odigrala jako dobru utakmicu od veljače do lipnja. Svaku odluku donosili smo na taj način da znamo što će se dogoditi u naredna dva tjedna. Negdje od polovice lipnja, kada smo proglasili da smo pobijedili koronavirus u Hrvatskoj, došlo je do opuštanja, nerazumijevanja određenih odluka, loše komunikacije i to je dovelo do toga da se popustila tenzija u javnosti i da su ljudi na neki način počeli shvaćati da virus više nije tako opasan, sada u zadnjih mjesec dana došlo je do opuštanja, nerazumijevanja, loših odluka', naglasio je Đikić.

'Ljudi su kod nas počeli misliti da je pobijeđen. Za razliku od Hrvatske u Njemačkoj su ljudi disciplinirani. Jako se propagira nošenje maski i druge zaštitne mjere', usporedio je Đikić situaciju u Hrvatskoj i Njemačkoj.

'Sada smo u kaskanju za virusom, on je tamo gdje smo mi trebali biti prije dva tjedna', ocijenio je.