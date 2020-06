Đikić odgovorio Primorcu: Neprimjereno je da nakon svojih konfuznih javnih izjava imate potrebu javno prozivati drugog znanstvenika

Ivan Đikić odgovorio je na prozivke Dragana Primorca. Poručio mu je da ne postoji znanstveno utemeljeni podatak da je došlo do slabljenja virusa (SARS-CoV-2)

' Ne postoji znanstveno utemeljeni podatak da je došlo do slabljenja virusa (SARS-CoV-2). To je činjenica s kojom se slažu danas intervjuirani stručnjaci kolege Gordan Lauc, Nenad Ban, Luka Čičin-Šain, Oliver Vugrek i ja. Ministar zdravstva Vili Beroš je nedavno na političkom skupu napomenuo da je virus oslabio spominjući jedan znanstveni rad kao referencu.

Prof. Dragan Primorac je jutros na HTV-u rekao da "imamo sve indicije da je virus slabiji”. Nije poznato koje su to znanstvene indicije? Nakon sastanka Vladinog Znanstvenog savjeta Primorac mijenja mišljenje i sad i on tvrdi da se nije promijenio virus.

Zašto je u svojim javnim izjavama Dragan Primorac od jutrošnjeg “imamo sve indicije da je virus oslabio" prešao u podne na izjavu da se "virus nije promijenio", treba on osobno odgovoriti javnosti. No neprimjereno je da nakon svojih konfuznih javnih izjava, s dozom političkog dociranja, ima potrebu javno prozivati drugog znanstvenika koji je samo iznio točne informacije. U zadnjih 5 mjeseci svakodnevno radim na primarnim izolatima CoV-2 virusa, njihovoj genetici, biokemiji i molekularnim karakteristikama, te zaraznosti virusa.

U cijelom slučaju najvažnija je točna i činjenična informiranost te adekvatna primjena epidemioloških mjera i zaštite građana. Stoga ću za kraj napomenuti i izjave prof. Olivera Vugreka, genetičara s vodećeg znanstvenog Instituta Rudjer Boskovic, koji je sekvencionirao 21 genom virusa izoliranih u Hrvatskoj stoga je najbolji stručnjak u RH za to pitanje. On tvrdi da su izjave o slabljenju virusa u Hrvatskoj zasad bez znanstvenog utemeljenja i da su to predizborni spinovi. Mislim da se profesor Vili Beroš, kao ministar zdravstva u RH, treba referirati na te konkretne znanstvene podatke iz Hrvatske.

Na kraju vjerujem da će se i kolega Beroš složiti da virus nije oslabio i da će povući svoju nesmotrenu izjavu. Doista cijenim njegov način javnog komuniciranja i vjerujem da, kao što je i prije korigirao jednu svoju netočnu izjavu o virusu, da će slično napraviti i u ovom slučaju', poručio je Đikić.