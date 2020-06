Đikić: Zbog izbora smo popustili određene mjere, a virus je ostao isti

Znanstvenik Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska!" gdje je kazao kako smo se u Hrvatskoj preopustili, a virus je i dalje ostao isti. Dodao je da da smo 'zbog izbora popustili određene mjere te je medijska prezentacija ozbiljnosti situacije pala'

"Kada ste inficirani s velikim brojem virusa, simptomi se pojavljuju i brže i ozbiljniji su. Ako u sadašnjim situacijama, kada smo često na otvorenom, imate manji broj virusa, naše tijelo bolje odgovara. Sluznice su zaštićene i imunološki sustav. Jako je važno da danas imamo lijekove koji se u bolnicama mogu koristiti, a osiguravaju da pacijenti s upalom pluća ne dođu do respiratora. Kliničkim ispitivanjima je pokazano da više od 40% ljudi s tim lijekovima nije došlo do faze da im treba respirator", istaknuo je Đikić.

Dodao je da se radi o remdesiviru, deksametazonu i fabiflu.

'Sva tri lijeka su odobrena i u EU i u Americi', pojasnio je Đikić.

Odgovarajući na pitanje o cjepivu kazao je da na znanstvenom tržištu, neodobrenom, postoji više od 125 vrsta cjepiva.

"Od tih 125 je 21 u kliničkim ispitivanjima, a tri su u trećoj fazi. Inače, treća faza je zadnja faza prije odobravanja cjepiva. Najvjerojatnije će se to dogoditi potkraj godine ili početkom iduće. Očekivanja su da će od ožujka do lipnja iduće godine jedno od tih 125 cjepiva biti povoljno, djelotvorno i ne štetno. Kada budemo to imali onda ćemo napraviti branu između virusa i nas i zaštiti se i stvoriti imunitet i početi normalno živjeti, kao što živimo s gripom", rekao je Đikić.

Naglasio je da je obrazovanje građana izuzetno važno. Smatra da Nacionalni stožer za civilnu zaštitu ima dobre mjere, ali da ih nekada krivo komuniciraju.

"Tako je i ona poruka s maskama bila jedna od tih konfuzija. Ljudi koji su rizični, a posebno stariji, trebali bi se zaštititi sami. Zatvoreni prostori su najopasniji", rekao je.