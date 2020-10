Đikić poručio Plenkoviću da se angažira oko koronavirusa: 'Ako se zakasni dva tjedna s mjerama, smrtnost može biti puno veća'

Ponovno postrožavanje mjera, neizvjesnost oko onoga što tek slijedi, zabrinutost i nezadovoljstvo među građanima. Sve su to posljedice rasta pandemije koji vidimo i u Europi i u Hrvatskoj. Zato je RTL razgovarao s znanstvenikom Ivanom Đikićem o stanju u Njemačkoj, Hrvatskoj, što možemo naučiti od europskih susjeda i zašto se ne trebamo bojati velikih dnevnih brojki zaraze.

'Situacija u Njemačkoj je standardna, gdje su četiri glavna faktora zašto je uspjeh bolji nego u mnogim drugim zemljama, pogotovo kad se usporedimo s Amerikom, iako moramo znati da ni u Njemačkoj nije sve bajno, ima tu problema, no glavni faktor uspjeha su vrijeme, odnosno pravovremeno djelovanje, dobra organiziranost sustava i strateški plan za zaštitu zdravlja i gospodarstva. Četvrti faktor je ljudski faktor', rekao je Đikić RTL-u.

Poručio je da sada trebamo učiti iz dobrih iskustava drugih zemalja. "Primjerice u Frankfurtu su od jučer uvedene mnoge restrikcije, jer je broj zaraženih na 100 tisuća stanovnika prešao tu magičnu brojku od 50, barovi se zatvaraju u 22 sata, a u centru grada gdje je shoping svi moraju nositi maske na otvorenom i zatvorenom. Takve mjere postoje i u Hrvatskoj i svi ih mi znamo, ali važno je imati i snagu i politički na neki način integritet da vi na temelju činjenica možete to građanima prezentirati kao nešto što ima budućnost. I morate objasniti građanima što će se dogoditi ako se te mjere ne primjenjuju", objašnjava znanstvenik.

"Svi sada govorimo o malim brojevima u proljeće ali tada smo imali vrlo rigorozne mjere, sada se uvode mjere postepeno, ali se uvode stručno postepeno tako da bismo uistinu spriječili neželjeni Bergamo , neželjeni New York kada je došlo do vrlo kasne reakcije. Ako se zakasni dva tjedna smrtnost može biti značajno veća, upravo uvođenjem tih mjera koje mogu prevenirati upravo taj veliki rast zaraženih", naglasio je.

"Na temelju onog što danas znamo brojevi od 500 ili tisuću zaraženih u Hrvatskoj nisu alarmantni kao što su bili alarmantni u proljeće, tad nismo imali ni dovoljno testiranja, nismo imali pripremljen zdravstveni sustav pripremljen, nismo imali ni toliko mjera koje su već sad u provedbi i ono što je najvažnije ljudi znaju danas kako se ponašati i vjerujem da velika većina ljudi se ponaša korektno i zato je i taj broj koji bi bio puno veći, danas manji. A sve nas to dovodi do toga da kad osoba dođe u bolnicu imamo puno bolje mjere, nekoliko lijekova, metode su uznapredovale i zdravstveni radnici su danas značajno utreniraniji bolji i požrtvovaniji. Takoda nam sve te stvari govore da se ne trebamo bojati samo brojeva, nego trebamo gledati više trend i trebamo imati od naših službi točne brojeve i kakvi su naši kapaciteti i kada će broj od tisuću, dvije tisuće biti značajan te preopterećenje za hrvatski sustav. U Francuskoj ima više od 20 tisuća zaraženih i nitko ne govori da je to ogrommni opterećaj za zdravstveni sustav", objašnjava.