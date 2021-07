Đikić objasnio zašto se trebaju cijepiti oni koji su preboljeli covid-19

Znanstvenik Ivan Đikić u Newsroomu N1 televizije je govorio o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, širenju delta soja koronavirusa i procesu cijepljenja

“Trebamo i dalje pratiti pravila koja su se do sada pokazala uspješnima. Trebamo biti oprezni, pažljivi, testirati na vrijeme i držati se bazičnih mjera: držati se distance, kad smo u zatvorenom otvarati prozore i trebamo povećati postotak cijepljenih i tako zaštiti sebe i svoju sredinu”, kazao je Đikić.

“S restrikcijama sumnjam da ćemo ikad doći do 70 posto cijepljenih u Hrvatskoj.”

Istaknuo je da opada broj cijepljenih te da je potrebno provoditi edukacijsku kampanju kako bi se to poboljšalo.

“Čuli smo da je u Hrvatskoj oko 40 posto zaraženo delta, a oko 50 posto alfa varijantom. To nam govori da se ne možemo opustiti, ali ne trebamo ljude plašiti nego trebamo biti na oprezu . Dodatni problem za Hrvatsku je dolazak turista, sezona je izrazito važna za Hrvatsku, građane i gospodarstvo. Ne smijemo pogriješiti kao što smo pogriješili prošle godine puštajući ljude bez kontrole, otvarajući granice, pogotovo sa susjedima”, smatra Đikić.

Istaknuo je da samo pomoću znanosti i cijepljenjem možemo pobijediti virus. Komentirao je i trebaju li se cijepiti oni koji su preboljeli covid-19.

“Prebolijevanje bolesti je kao jedan oblik prirodnog cijepljenja. Cijepljenjem dajemo instrukcije našem imunološkom sustavu da napravi protutijela za važan protein na virusu. Prirodno se dogodi protiv nekoliko antigena. Trajanje imunosti je varijabilno, nekada traje samo tri mjeseca kod pojedinaca, nekada šest do devet mjeseci, a kod nekih traje godinama i doživotno. I to ne znamo i ne možemo a priori reći za svaku osobu koliko je dugo zaštićena. Trebali bi napraviti doređene testove da znamo koliki nam je titar, a još važnije je da imamo neutralizacijsku mogućnost protutijela”, istaknuo je Đikić, dodajući da to otkriva je li potrebna treća doza ili ne da bi se povećala imunost.

“Potrebna je opreznost i za one koji su preboljeli. Preporuka je da se cijepe barem još jednom dozom da bi napravili boosting, odnosno pojačanje imunološkog odgovora i taj boosting prvom dozom cjepiva, uz preboljelu bolest pokazao se kao izrazito uspješan”, dodao je.

Govorio je i o cijepljenju djece protiv covida-19.

“Vjerujem da će veći dio cijepljenja biti fokusiran na djecu početkom škole, ako u tom trenutku budemo imali dodatnih podataka koji će otkloniti bilo koji rizik ili sumnju. Povezano je to s vrlo malim brojem miokarditisa kod mlađih osoba oko 20 godina tako da i ove mlađe osobe od 12 do 15 godina moraju se promatrati da ne bi bilo tog rizika jer to je opasan rizik”, objasnio je.

Đikić je naveo da se svakodnevno pojavljuju nove varijante virusa, ali “one varijante koje se uhvate u populaciji su one koje dovode do opasnosti”.

“Imat ćemo više varijanti i važno je da se ne opuštamo, da budemo oprezni jer još uvijek nije proglašena pobjeda nad ovim virusom niti će biti tako skoro”, kazao je. Naglasio je da sva odobrena cjepiva imaju visoku učinkovitost te da se stoga treba cijepiti i pravilno ponašati kako bi imali lakšu jesen i zimu.

“Onda, u 2022. godini, vjerujem s pravilnim mjerama koje će biti donesene kada budu potrebno, imat ćemo kontrolu nad virusom, iako će on vjerojatno ostati kod nas dok ne nestane prirodnim postupkom ili dok ga preko cjepiva ne uklonimo tzv. kolektivnim imunitetom”, istaknuo je Đikić.