Đikić o mjerama u Hrvatskoj: Previše se dodvoravamo, nismo sigurni što želimo. Moramo biti agresivniji

Gost Dnevnika N1 bio je znanstvenik Ivan Đikić, koji je komentirao situaciju s koronavirusom

“Svaka zemlja ima svoj stav, svoje podatke i svoje znanstvenike i stručne ljude koji savjetuju Vladu. Danska je napravila odličan posao obrazovnajem građana i cijepljenjem preko 80 posto populacije i temeljem toga može napraviti sve, ukinuti sve mjere. Samo ne smije dopuštati da u zemlju ulaze oni koji nisu cijepljeni, nisu preboljeli virus ili nisu testirali. Hrvatska pokušavmo balansirati, što je nekada dobro, ali nije uvijek dobro. Mislim da se previše dodvoravamo, nismo sigurni što želimo pa odugovlačimo, čekamo, pa s trećom dozom koja se pokazala dobrom za staru populaciju, no mi još nekoga čekamo. Trebali bismo biti agresivniji, ići prema nekim mjerama koje su bazirane samo na točnim znanst podacima koji su lokalno primjenjivi u Hrvatskoj, tada bismo imali manji broj umrlih jer Hrvatska još uvijek ima dosta velik broj umrlih po broju stanovnika i to je nešto gdje moramo biti oprezni”, rekao je Đikić .

“Ne događa se ništa novo, sve je slično onome što smo imali i prošlu jesen. Sada imamo normalno ponašanje virusa, širi se još brže još, ali mi ga sprječavamo u tome da imamo veliki broj cijepljenih širom svijeta. To je jedna kontinuriana borba, naučili smo puno više, danas sa sigurnošću možemo reći da imamo dobre mjere, cjepivo, dobro ponašanje i da možemo s virusom izići na kraj. Samo treba imati odgovornost, oprez, tranasprentnost i pravilno komuniciranje s građanima. U mnogim zemljama se to pokazalo uspješnim”, rekao je Đikić na N1.

U Stožeru kažu da pomno prate situaciju, zasad ne planiraju oštrije mjere.

“Kad budu brojevi tako loši, svaki stožer, i u Hrvatskoj i drugdje, će na temelju brojeva donijeti odluke. Sjetite se prošle godine, pred Božić. Vlada je govorila ‘nikad nećemo uvoditi stroge mjere’, a što je bila prva mjera pred Božić? Zabrana putovanja iz županije u županiju. Tko je to kritizirao? Ja osobno, koji sam govorio da trebamo pravilne mjere jer je ta mjera bila naprasac, brzo donesena, bez pripreme, ja sam argumentirano rekao da neće ništa donijeti jer je ljudi neće poštivati. Onda je došao potres i brzo je maknuta. Akoo borojevi budu gori, ako u bolnicama dođe do zatrpavanja sustava i nećemo više moći osiguravati zdravlje, ali i život građana, mjere će se uvoditi i to bi svaka odgovorna vlada trebala komunicirati, a ne govoriti ‘mi smo najbolji’, ‘uvodimo najlakše mjere’…”, kaže Đikić te naglašava da su bitne prave mjere u pravo vrijeme.

A upravo je s nekim mjerama, smatra znanstvenik, Hrvatska kasnila.

“Vrijeme je nešto gdje je Vlada kasnila, nije reaigrala tjedan- dva prije, kad smo mogli smanjiti nekontroliran broj zaraženih. Nažalost bolnice nam se već pune u visokom broju. Slušajmo liječnike, oni nam govore istinu – mladi sve češće završavaju u bolnicama, simptomi oboljelih su teži, sve više ljudi umire, pogotovo oni koji nisu cijepljeni. Kad bi se svaki dan te poruke prenosile i na efektivan način pkoazalo zašto moramo ići prema mjerama, takav način komunikaciji doprinio bi cijepljenju, angažamnu ljudi da budu oprezniji i da brinu o mjerama”, ističe Đikić.



Stožer neke stvari nije smio dopuštati



Pozdravlja oštre poruke s današnje press konferencije Stožera, usmjerene ponajprije onima koji govore protiv nošenja maski, ali i nekih drugih mjera.

“Očito se u Stožeru nešto dogodilo, pozdravljam njihovu retoriku. Načinom na koji smo se igrali sa znanstvenim podacima, na koji smo manipulirali s javnošću u zadnjih godinu dana bilo je neodogovnro. Stožer to nije trebao dopuštati. Trebao je isključivati iz javnog prostora, trebao je arugmentirano pobijati, pogotovo ako to dolazi iz blizine Vlade, od članova Znanstvena savjeta. Te stvari su puno prije trebale biti restriktivno uklonjene pa se ne bi to prihvaćalo kao nešto čime se Vlada, Stožer i građani igraju. Današnja retorika Vlade je dobra, trebaju tako nastaviti, trebaju uvijek govoriti argumentirano, na strani znanosti i znanstvenih podataka”, rekao je Đikić.

Između antivaksera, antimaskera i antikoronaša, kaže Đikić, nema velike razlike.

“Sve su to antiznanstveni akteri, svim tim ljudima je zajedničko da manipuliraju s javnosti, iznose parcijalne, strogo manipulativne i usmjerene poruke koje zubnjuju, uvode strah i manipuliraju s javnošću. Pogotovo onima koji nisu informirani. Najbolja borba protiv antiznanstvenih aktera je argumetnirana, jasna i usitinu odgovorna politika vlade jer oni imaju najveću moć. Njima možemo pomoći mi znanstvenici, epidemiolozi, liječnici… Naš glas se puno puta čuje, ali glas antivaksera i ovih se isto brzo širi, zato što nikada nisu uistinu službeno pobijeni od strane vlade, ali to sada rade. Ako se to ne dogodi, vjerujte mi, ujesen i na zimu situacija u Hrvatskoj će biti gora, ne zbog korone, nego zbog odnosa među ljudima. Doći će do podjela, sukoba, do mogućih tragičnih događaja. To treba sasijeći sad, a jedini način je da vlada reagira i da vlada bude na strani znanosti i točnih podataka. To je baza cijele naše civilizacije – znanost”, zaključuje Đikić.