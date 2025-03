DHMZ: U Hrvatsku stiže velika promjena vremena. Evo gdje je upaljeno žuto upozorenje

Početkom tjedna u unutrašnjosti nas očekuje promjenljivo oblačno povremeno i mjestimice s kišom. U Gorskome kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije bit će izraženijih pljuskova s grmljavinom , osobito potkraj ponedjeljka i u prvom dijelu utorka. Puhat će umjeren, u gorju u ponedjeljak i vrlo jak jugozapadni vjetar, a na istoku i jugoistočnjak. Jutarnja temperatura zraka u porastu. a najviša dnevna bez veće promjene te će i dalje biti toplije od prosjeka za doba godine, ističe DHMZ. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom.

Svjedoci smo, ali i sudionici, procesa galopirajućeg gomilanja topline u atmosferi. To se ogleda u sve češćim ekstremima temperature. Zbog toga je prošla godina globalno je bila najtoplija ikad. I ova godina potvrđuje nastavak procesa globalnog zagrijavanja. Tako je protekla veljača nastavila niz rekordno visokih temperatura, a protekla klimatološka zima bila je druga najtoplija ikad, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

"Proljeće je prelazno doba prema ljetnim vrućinama. No, to se razdoblje sve uvjerljivije skraćuje. U prilog tome ide i sezonska prognoza za proljeće koja otkriva nastavak iznadprosječne topline, ali to ne znači da prolazno neće biti hladnih razdoblja, zaključio je Čačić.