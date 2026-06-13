Detalji propalog napada na radnike iz Srbije: Razljutila ih je jedna stvar

Hvarski policajci, uz pomoć splitskih kolega spriječili su planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije
Gliserom su se zaputili iz Trogira prema uvali Stiniva Bruška na Hvaru, ali ne na izlet. Muškarci od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije.
'Tamo su ih prema prethodnom dogovoru dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i vozilom i krenuli su do hotela u kojem se nalaze dva sezonske radnika, državljana Srbije i njihova namjera je bila da ih napadnu', rekla je za RTL Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.
Napadače je spriječila policija, a kako neslužbeno doznaju, razljutila ih je tetovaža jednog od radnika na kojoj piše 'Srbija'. Drugi je nosio majicu s natpisom pop-rock grupe iz Kruševca.
'Utvrđeno je da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad. Od muškaraca je oduzeto 10 palica, jedna teleskopska palica i maske, odnosno fantomke. To su predmeti za skrivanje identiteta', ispričala je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.