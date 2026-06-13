Detalji propalog napada na radnike iz Srbije: Razljutila ih je jedna stvar

Gliserom su se zaputili iz Trogira prema uvali Stiniva Bruška na Hvaru, ali ne na izlet. Muškarci od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije.

'Tamo su ih prema prethodnom dogovoru dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i vozilom i krenuli su do hotela u kojem se nalaze dva sezonske radnika, državljana Srbije i njihova namjera je bila da ih napadnu', rekla je za RTL Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.