Deseci tisuća ljudi prosvjeduju protiv Orbana u Budimpešti

"To su nacionalne boje Mađarske, a ne vladine", rekla je 24-godišnja Lejla koja je u Budimpeštu doputovala iz Šoprona, grada na granici s Austrijom. Prosvjed je predvodio Peter Magyar (43), bivši suprug Orbanove ministrice pravosuđa Judit Varge, koji planira pokrenuti i vlastitu stranku. Trojica prosvjednika s kojima je razgovarao Reuters rekli su da ih je Magyar privukao jer je bio blizak Orbanovoj vladi i ima unutarnje znanje o tome kako ona funkcionira.

Prosvjednici su došli do parlamenta po neuobičajeno toplom proljetnom vremenu, a neki od njih su uzvikivali "Mi se ne bojimo" i "Orbane daj ostavku!" Mnogi su nosili crveno-bijelo-zelene nacionalne boje ili su nosili nacionalnu zastavu, simbole koje je proteklih dva desetljeća Orbanova stranka koristila kao svoje.

"Znali smo da postoji korupcija, ali on to kaže kao insajder i to nam je potvrdio", rekla je noseći mađarsku zastavu Zsuzsanna Szigeti, 46-godišnja zdravstvena radnica. Rekla je da je zabrinuta za obrazovni i zdravstveni sustav te zbog korupcije.