Dekanica ADU: Zaprimili smo 17 prijava, lagala bi kad bi rekla da nisam imala pojma, sjećam se priče iz 90-tih

Nakon što su se s mučnim pričama javile brojne studentice i glumice, i konkretno govorile o Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, njihova je dekanica Franka Perković Gamulin otvorila nekoliko sigurnih kanala za prijave seksualnog zlostavljanja

'Primili smo ukupno 17 prijava, neke se tiču istih nastavnika, od toga sedam potpisanih, 10 anonimnih, dio prijava se odnosi na 4 nastavnika odnosno nastavnice koji zaposleni na Akademiji, a ostali se odnose na umirovjene čini mi se dvije, jedna na pokojnog profesora i jednog bivšeg vanjskog suradnika', kazala je Perković Gamulin u RTL Direktu.

Navela je da se u manjem broju se javljaju studentice i studenti koji sada pohađaju Akademiju, a u većem broju to su bivši studenti i studentice.

'Čini se da smo otvorili jedan dobar kanal, da ljudi imaju povjerenja u nas i da tako spremni iznijeti svoje priče a one u rasponu koje ja kao laik mogu kategorizirati možda kao vjerojatno teško djelo u smislu seksualnog zlostavljanja do različitih oblika diskriminacije i uznemiravanja, a to možda i najčešće', kazala je Perković Gamulin.