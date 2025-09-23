Otac Elona Muska optužen za seksualno zlostavljanje svoje djece

Errol Musk odmah je odbacio optužbe New York Timesa , poručivši da je sve 'laž'. Na upit Guardiana za komentar, Errol Musk je poslao im je odgovore na upite Timesa, uključujući odgovore koji su glasili "ovo je besmislica" i "ovo je apsolutna glupost".

Mediji navode kako bi te optužbe mogle biti razlog zašto Elon Musk , koji je privremeno bio savjetnik druge Trumpove administracije, rijetko spominje svog oca - te da su članovi obitelji Elona Muska tražili pomoć, zbog čega je u nekoliko navrata intervenirao.

Pozivajući se na osobna pisma, e-mailove i intervjue s članovima obitelji, Times je objavio da Errol Musk, koji ima najmanje devetero djece i pastorčadi te je bio oženjen s tri žene, 'ima snažnu kontrolu nad velikim dijelom obitelji'.

Sudeći prema sudskim spisima, osobnoj korespondenciji, socijalnim radnicima i intervjuima s članovima obitelji, Times je naveo da je najranija optužba protiv Errola Muska iz 1993. godine, kada je njegova četverogodišnja pokćerka rekla rodbini da ju je dodirivao u obiteljskoj kući.

Deset godina kasnije, pokćerka je rekla da ga je uhvatila kako njuši njezino prljavo donje rublje, izvijestio je Times, dodajući da su ga neki članovi obitelji optužili i za zlostavljanje dviju kćeri i posinka.

Pokrenute su tri odvojene istrage, navodi se u izvješću. Dvije istrage završene su bez daljnjih poteza, dok nije jasno što se dogodilo u trećoj istrazi.

'Nije bilo dokaza jer je ovo besmislica', rekao je Errol Musk za Times, rekavši da su 'izvješća lažna'. Optužio je članove obitelji koji su 'nagovarali djecu da govore lažne stvari' i da su pokušavali iznuditi Elona, ​​njegovog najstarijeg sina.

Elon Musk je u samo nekoliko navrata opisao težak odnos s Errolom. U Rolling Stoneu je 2017. rekao da je njegov otac učinio 'gotovo svaku zlu stvar koju možete zamisliti'.

Musk je rekao da je otišao živjeti s ocem u dobi od 10 godina, dok su njegova mlađa braća i sestre, Kimbal i Tosca, ostali s majkom.

'Žao mi je oca, jer je moja majka imala svo troje djece. Djelovao je jako tužno i usamljeno sam. Pa sam pomislio: 'Mogu mu biti društvo', rekao je.

'U to vrijeme nisam baš shvaćao kakva je on osoba... To nije bila dobra ideja.'

Ne ulazeći u detalje, rekao je za Rolling Stone: 'Moj tata će imati pažljivo osmišljen plan zla. Planirat će zlo.'