Dekan Filozofskog fakulteta odustao od suspenzije studenata, čeka se konačna odluka

Odluka je nepravomoćna dok ne istekne rok za žalbe u trajanju od 15 dana od njezina donošenja, odgovorili su članovi Plenuma na upit Hine i dodali da čekaju pravomoćnost odluke da bi suspenzija studentima prestala .

Odluka Stegovnog suda minimum je onoga što smo očekivali da će se dogoditi u svrhu zaštite prava naših studenata. U tom smislu posebno je važno istaknuti detalj iz odluke gdje se navodi kako Sud utvrđuje da sudjelovanje u prosvjedu nije čin kršenja dužnosti studenata te da ne može podlijegati stegovnom postupku koji je u nadležnosti suda, kaže se.

Plenum ističe da je to "jasan pokazatelj koliko su daleko spremni otići oni na pozicijama moći kako bi zaštitili status quo i ugušili svaki pokušaj legitimnog otpora“.

„No, mi smo svjesni da je problem sistemski, a naša borba je borba za slobodno obrazovanje što, između ostalog, znači besplatno i svima dostupno obrazovanje. Naša borba ovdje nikako ne prestaje, ona tek počinje“, kaže se u odgovoru Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Troje studenta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dekan Domagoj Tončinić suspendirao je 16. listopada zbog sudjelovanja u prosvjedu protiv naplate participacija studentima apsolventskih godina.

Eva Marija Jurešić, Kristina Ćuk i Patrik Peica dobili su mail od uprave fakulteta da je protiv njih pokrenut stegovni postupak, te da do rješenja postupka ne smiju polagati ispite, izlagati seminare i biti prisutni nastavi zbog osnovane sumnje da su počinili fizičko ili simboličko nasilje.