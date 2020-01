Dekan FER-a poderao ministre na svečanosti potpisivanja ugovora

Na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu danas je održana svečana dodjela ugovora za financiranje istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama na kojoj su bili ministri Tomislav Ćorić i Marko Pavić te zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain koji su podijelili ugovore za 13 projekata čija je vrijednost 42,8 milijuna kuna. Sve do dodjele bila je to uobičajen događaj, no onda je završnu riječ uzeo profesor Gordan Gledec, dekan FER-a, koji je očitao bukvicu ministrima i prozvao ih pred svima okupljenima

'Svaki puta kada se potpisuje ovakav nekakvi ugovor, mi ga potpisujemo s grčem u želudcu jer sada slijedi vječita bitka s administracijom. Priznavanje troškova, hoće li se nešto priznati ili neće, administriranje svaka tri mjeseca, pa se pitamo je li naš posao istraživanje ili stalno slanje administrativnih izvještaja? Kod nas se to radi četiri puta godišnje, u Europi je to dva puta u tri godine', započeo je svoj govor Gledec koji je izazvao muk u Sivoj vijećnici FER-a, piše Jutarnji list. Dodao je kako se provedbena tijela miješaju i u najsitniji dio projekta, zbog čega istraživači više vremena potroše na administraciju nego na samo istraživanje. 'Pitamo se koje ćete sve dokumente tražiti od nas, i to dokumente koje država već ima. Plaće, izvadci plaća, PDV obrasci sve dokumenti koje država ima, ali zašto se traži od nas da administracija projekta bude deset puta od istraživačkog doprinosa i prijave projekta? Na to nismo nikada dobili odgovor', istaknuo je dekan FER-a. Osvrnuo se i na bojazan manjih fakulteta da im troškovi neće biti priznati za istraživanje zbog čega im prijeti opasnost da padnu u minus, kao i na niske plaće znanstvenika na fakultetima.