Dario Hrebak uznemirio čitav HDZ, ovo od njega nisu očekivali: 'Za mene ne postoje'

Dok se čini da su razmirice u vladajućoj koaliciji između HDZ-a i Domovinskog pokreta riješene, pojavile su se nove trzavice, koje ovog puta stižu iz HSLS-a. Naime, ta je stranka, koja u vladajućoj većini ima dvije ruke, najprije odlučila podržati kandidaturu Davora Bernardića za zagrebačkog gradonačelnika, a onda i kandidate koji nisu HDZ-ovi u Bjelovarsko-bilogorskoj i Zagrebačkoj županiji, pišu 24sata.

Stranka koju vodi bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak prije četiri godine je u spomenutim županijama podržala iste kandidate, kao i HDZ. No, sad je došlo do raskola. Tako HDZ-ov bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić više ne može računati na potporu iz najvećeg grada te županije. On je ovog puta odlučio na tu poziciju kandidirati šeficu bjelovarskog Komunalca, Ivanu Jurković Piščević.

U Zagrebačkoj županiji, koju uz potporu HDZ-a i HSLS-a vodi nezavisni župan Stjepan Kožić, Hrebak je odlučio podržati gradonačelnika Svete Nedelje i šefa Fokusa, Darija Zurovca.