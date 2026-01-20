vrije zbog grenlanda

Danski eurozastupnik nije imao zadrške prema Trumpu: 'Gospodine predsjedniče, odj*****!'

M. Šu.

20.01.2026 u 19:26

Anders Vistisen
Anders Vistisen Izvor: Profimedia / Autor: Miguel MEDINA / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Danski zastupnik u Europskom parlamentu ponovio je oštru poruku predsjedniku Donaldu Trumpu koju je uputio prije godinu dana, rekavši mu da 'odj***' zbog američke želje da prisvoji Grenland

Govoreći u Europskom parlamentu tijekom rasprave o odgovoru EU-a na Trumpovu agresiju prema Grenlandu, zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen rekao je: 'Dopustite mi da ovo kažem riječima koje biste mogli razumjeti, gospodine predsjedniče: odj*****.'

Vistisena, člana krajnje desničarske političke skupine Patrioti za Europu, potom je prekinuo potpredsjednik parlamenta Nicolae Stefanuta, poručivši mu da je neprihvatljivo koristiti uvredljiv jezik.

vezane vijesti

'Jedini jezik koji Trump razumije je izravan jezik, a jedini odgovor koji Trump razumije je snažan odgovor iz EU-a', odgovorio je Vistisen.

Danski se europarlamentarac psovkom referirao i na nedavni incident kada je Trump tvorničkom radniku izrekao istu psovku i pokazao srednji prst.

U siječnju 2025. Vistisen je upotrijebio istu psovku prema Trumpu dok je američki predsjednik prvi put govorio o tome da Grenland mora postati američki teritorij.

U ponedjeljak je Trump novinarima rekao da 'mora imati' Grenland i objavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj se on, njegov potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio drže američku zastavu na zemljištu označenom kao Grenland.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eskalacija spora

eskalacija spora

Trumpove prijetnje oko Grenlanda potaknuo je - nesporazum?
prosvjed poljoprivrednika

prosvjed poljoprivrednika

Gotovo ratno stanje usred Strasbourga, stotine traktora na ulicama: 'Von der Leyen, idi kući!'
ipak manje pacijenata

ipak manje pacijenata

I dalje problemi na zagrebačkom Rebru: 'Sanitetski prijevoz se čeka i po 20 sati'

najpopularnije

Još vijesti