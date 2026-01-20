Danski eurozastupnik nije imao zadrške prema Trumpu: 'Gospodine predsjedniče, odj*****!'

Vistisena, člana krajnje desničarske političke skupine Patrioti za Europu, potom je prekinuo potpredsjednik parlamenta Nicolae Stefanuta , poručivši mu da je neprihvatljivo koristiti uvredljiv jezik.

Govoreći u Europskom parlamentu tijekom rasprave o odgovoru EU-a na Trumpovu agresiju prema Grenlandu , zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen rekao je: 'Dopustite mi da ovo kažem riječima koje biste mogli razumjeti, gospodine predsjedniče: odj*****.'

'Jedini jezik koji Trump razumije je izravan jezik, a jedini odgovor koji Trump razumije je snažan odgovor iz EU-a', odgovorio je Vistisen.

Danski se europarlamentarac psovkom referirao i na nedavni incident kada je Trump tvorničkom radniku izrekao istu psovku i pokazao srednji prst.

U siječnju 2025. Vistisen je upotrijebio istu psovku prema Trumpu dok je američki predsjednik prvi put govorio o tome da Grenland mora postati američki teritorij.

U ponedjeljak je Trump novinarima rekao da 'mora imati' Grenland i objavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj se on, njegov potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio drže američku zastavu na zemljištu označenom kao Grenland.