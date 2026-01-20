Danski eurozastupnik nije imao zadrške prema Trumpu: 'Gospodine predsjedniče, odj*****!'

Danski zastupnik u Europskom parlamentu ponovio je oštru poruku predsjedniku Donaldu Trumpu koju je uputio prije godinu dana, rekavši mu da 'odj***' zbog američke želje da prisvoji Grenland
Govoreći u Europskom parlamentu tijekom rasprave o odgovoru EU-a na Trumpovu agresiju prema Grenlandu, zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen rekao je: 'Dopustite mi da ovo kažem riječima koje biste mogli razumjeti, gospodine predsjedniče: odj*****.'
Vistisena, člana krajnje desničarske političke skupine Patrioti za Europu, potom je prekinuo potpredsjednik parlamenta Nicolae Stefanuta, poručivši mu da je neprihvatljivo koristiti uvredljiv jezik.
'Jedini jezik koji Trump razumije je izravan jezik, a jedini odgovor koji Trump razumije je snažan odgovor iz EU-a', odgovorio je Vistisen.
Danski se europarlamentarac psovkom referirao i na nedavni incident kada je Trump tvorničkom radniku izrekao istu psovku i pokazao srednji prst.
U siječnju 2025. Vistisen je upotrijebio istu psovku prema Trumpu dok je američki predsjednik prvi put govorio o tome da Grenland mora postati američki teritorij.
U ponedjeljak je Trump novinarima rekao da 'mora imati' Grenland i objavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj se on, njegov potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio drže američku zastavu na zemljištu označenom kao Grenland.