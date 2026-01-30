Danas osjetno svježije, ali i sunčano - osim u jednoj regiji: Evo kakav će biti vikend

U istočnoj Hrvatskoj dan će proteći pod oblačnim nebom. Uz rijeke se u prvom dijelu dana može zadržati magla, a tijekom dana će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura kretat će se između 5 i 8 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti od 1 do 4 °C, piše HRT.

Središnji dio zemlje također će većinom biti pod oblacima, ali uz povremene kraće sunčane epizode. Magla je moguća noću i prijepodne. Vjetar će biti slab, a temperatura će se od jutarnjih -1 do 4 °C tijekom dana podići na 4 do 8 °C.

U Gorskom kotaru i Lici očekuju se slične temperaturne vrijednosti kao u unutrašnjosti, dok će na sjevernom Jadranu jutro biti toplije, s 4 do 8 °C, a danju od 9 do 13 °C. Na moru će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, mjestimice uz maglu. Slične će biti i u unutrašnjosti Istre, tek ponegdje može pasti koja kap kiše. Vjetar će većinom biti slab, uz umjerenu buru na pojedinim dijelovima obale.

Na jugu Dalmacije više oblaka, moguća kiša

Na sjeveru Dalmacije očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme, dok će prema jugu oblaci biti izraženiji. Mjestimice može pasti malo kiše, osobito od sredine dana. Vjetar će uglavnom biti slab, ali ponegdje se može osjetiti umjerena bura, dok će na otvorenom moru puhati sjeverozapadnjak. Temperature će biti slične onima u četvrtak: uz more jutarnjih oko 8 °C, u unutrašnjosti 3 do 6 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C.

Na krajnjem jugu zemlje, uz promjenjivu naoblaku, povremeno će biti kiše. Puhat će slaba i umjerena bura te sjeverozapadni vjetar, a ponegdje uz obalu i jugo. I ondje će temperature ostati razmjerno visoke za kraj siječnja.