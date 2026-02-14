Dalija Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači...'

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna krnjevalska povorka koja je i ove godine ispunila mjesto šarenilom, smijehom i britkom satirom, a kako prenosi Dalmacija danas vrhunac večeri uslijedio je tradicionalnim spaljivanjem krnje – lutke koja simbolizira krivca za sve nedaće u protekloj godini.

Ove godine krnjuša je bila izrađena u liku saborske zastupnice Dalije Orešković, koju su organizatori, u satiričnom tonu, proglasili 'krivcem za sve sućuraške probleme'. Uz čitanje optužnice, u kojoj su se kroz humor i ironiju nabrajale „krivnje“, krnjuša je na kraju spaljena pred okupljenima, čime je simbolično završeno pokladno razdoblje i „spaljeno“ sve loše iz protekle godine.

Ubrzo se Orešković oglasila na Fejsu te komentirala što su je 'zapalili'.

Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina!