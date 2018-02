Dačić o EU: Kako su ušle Hrvatska i Slovenija kad još broje ribe u zaljevu?

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić upitao je u ponedjeljak navečer, komentirajući poruku predsjednika Europske komisije Jeana Claudea Junckera kako zemlje s neriješenim bilateralnim sporovima ne mogu postati članice EU, kako to da su u Uniju primljene Slovenija i Hrvatska koji se i dalje spore zbog Piranskog zaljeva

'To je vrhunski bezobrazluk... Što znači ta formulacija? To nitko živ ne zna. Tumačenje kako to treba da sadrži neovisnost Kosova je apsolutno neprihvatljivo za nas. To nije dio uvjeta pod kojima smo tada potpisali Briselski sporazum', naglasio je Dačić.

Predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker poručio je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da se u EU ne mogu unositi bilateralni nesporazumi i uzajamna neriješena pitanja, istaknuvši pravno obvezujući sporazum Beograda i Prištine kao jedan od izazova Srbije koje mora riješiti da bi pristupila Uniji.

'Međutim, nije naše da kažemo kakav će biti karakter tog sporazuma, na Beogradu i Prištini je da to odrede', naglasio je Juncker.