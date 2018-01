Dačić iz New Yorka drži prodike Plenkoviću: Neka jasno kaže tko su žrtve!

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku otvorio izložbu 'Jasenovac - pravo na nezaborav', a koju je Hrvatska kritizirala zbog manipuliranja brojem poginulih u tom logoru smrti, pozvao je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da ode u Jasenovac i pokloni se žrtvama

Dačić smatra kako, kao što 'srpski narod ima dovoljno smjelosti, hrabrosti i morala da sagleda svoje greške u prošlosti', i svi drugi narodi imaju obavezu ne rehabilitirati svoje zločince.

'Isto kao što Plenković odlazi u Yad Vashem, očekujemo da to učini u Hrvatskoj i samom Jasenovcu te da jasno definira i kaže tko su žrtve. Je li to 50, 100 ili 700? Da je jedan čovjek ubijen zato što je Židov ili Srbin, to je bruka za čovječanstvo', poručio je Dačić.

Žrtve koje su pale ne smiju biti uzaludne, kazao je Dačić na otvaranju izložbe i poručio da je vrijeme da Ujedinjeni narodi o tome čuju, vide i saznaju, zato što je istina o tome dugo godina skrivana.