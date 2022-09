Cvrtila: Putin će vjerojatno uspjeti u aneksiji Donecka i Luhanska, ali to će priznati samo mali broj suspektnih država

O ratu u Ukrajini i stanju u Rusiji za RTL Danas govorio je stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila

'Brzo će Duma donijeti odluku, potpisati ukaz i to će postati dio teritorija Rusije. To nitko u svijetu neće priznati, osim nekih država koje su ga do sada podržavale, ali to je mali broj suspektnih država koje su isključene iz međunarodnog poretka, ali to će se sigurno dogoditi', rekao je Cvrtila. Kada prijeti nuklearnim oružjem, ukazuje Cvrtila, Putin u tom času ne ratuje protiv Ukrajine, nego prijeti Zapadu.