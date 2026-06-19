Cvitanović pozdravio saborsku inicijativu: Poruka je to da Hrvati u BiH nisu sami

U izjavi za medije u Mostaru čelnik najveće hrvatske oporbene stranke u BiH je istaknuo kako su sva nastojanja koja idu u smjeru ostvarivanja prava Hrvata u BiH u skladu s Daytonskim sporazumom, posebno njegovim Aneksom IV, “hvale vrijedna”.

Otete i ukradene pozicije u BiH

Dodao je kako su razgovori i inicijative u Zagrebu u potpunosti legitimni.

“Svi sastanci koji se događaju na tu temu u Zagrebu su potpuno legitimni i uglavnom su produkt dugogodišnjeg problema otetih i ukradenih pozicija u Predsjedništvu BiH u protekla četiri mandata, odnosno 16 godina Željka Komšića”, poručio je Cvitanović.

U četiri navrata je glasovima dominantno bošnjačkih birača u državno Predsjedništvo BiH biran Željko Komšić, čiji legitimitet hrvatske političke stranke osporavaju. Njegov izbor narušava i povjerenje između dva naroda Hrvata i Bošnjaka.