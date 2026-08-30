Cure detalji stravičnog masakra u Srbiji: 'Ovdje će morati raditi pištolj'

Napetosti su eskalirale kad se policajac razveo i htio prodati očevu kuću. Tada je navodno saznao da je otac kuću ostavio kćeri, policajčevoj sestri. Stvari su se zakomplicirale kad je ona kuću htjela prepustiti bratovoj djeci, ali ne i bratu.

'Brat je imao jedan plan, sestra drugi. Digle su se tenzije, a kako smo čuli, otac je imovinu u oporuci ostavio svojoj kćeri ', pričaju susjedi za Kurir.

Policajac je danima najavljivao masakr, piše Kurir nakon razgovora s prijateljima obitelji. Navodno je danima prijetio sestri. Susjedi kažu kako su problemi počeli kad mu je preminuo otac, čiju je imovinu trebao podijeliti sa sestrom.

Međutim, nastavljaju susjedi, brat je inzistirao da se kuća prepiše na njega. Navodno je imao neke dugove i rasprodao je sve što je moga. A sestra, dodaju, nije htjela da ta 'imovina propadne'. Susjedi pričaju da je prijetio sestri i vršio pritisak na nju. Danima je dolazio i na njeno radno mjesto i uznemiravao ju.

'Svađali su se, a on joj je u jednoj od tih svađa rekao: 'Ovdje će morati raditi pištolj'. Nažalost sad je ispunio tu zlosutnu prijetnju', prepričavaju za Kurir susjedi.

Uvjereni su da je policajac htio po svaku cijenu spriječiti sestru da kuća ostane u njenom vlasništvu. Pričaju kako je policajac tog kobnog dana sestru pozvao u očevu kuću gdje je započeo sukob. Navodno ju je pokušao prisiliti da potpiše dokumente vezane uz nasljedstvo, što je ona odbila.

'Ako je stvarno bilo zbog kuće, onda je to strašno. Toliko je života uništeno zbog nečega što se moglo riješiti razgovorom i kroz institucije', pričaju susjedi koji su i dalje u šoku.

Dodaju kako je nakon sukoba sestru ubio pucnjem u glavu, a potom se uputio prema kući u kojoj je sestra živjela sa svojom obitelji. Tamo je ubio svoju nećakinju, sestrinog muža, a njegovu majku teško ranio pucnjem u glavu.

Za ubijenu obitelj, susjedi imaju samo birane riječi.

'Svi su stvarno prekrasni. O kćeri da ne pričamo! Ta djevojka ne bi ni mrava zgazila, bila je prekrasna', ispričali su susjedi za Kurir te dodali da je u dvorištu roditeljske kuće ostao još samo pas koji je, kad je pucnjava započela, pobjegao i tako izbjegao metak.