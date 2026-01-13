Cure detalji rekordne zapljene u Španjolskoj: Srbi uhićeni na brodu s 10 tona kokaina, pronađeno im i oružje

Dvojica srbijanskih državljana uhićena su u velikoj akciji španjolske policije koja je u brodu na otvorenom moru zaplijenila gotovo 10 tona kokaina, koji je bio skriven u soli. Osim ove dvojice, uhićeno je i sedam indijskih državljana i četiri turska državljana

U ranim jutarnjim satima 6. siječnja, pripadnici Specijalne operativne skupine (GSO) Nacionalne policije Španjolske ukrcali su se na trgovački brod "United S", 535 kilometara zapadno od otoka El Hierro, i uhitili 13 osoba: sedam indijskih državljana, četiri turska državljana i dva srpska državljana. Intervenirali su prije nego što su kriminalne organizacije poslale glisere kako bi iz mora izvukle pakete droge, što bi pronalazak tako velike količine narkotika učinilo praktički nemogućim. U tom trenutku, 37 bala, teških gotovo jednu tonu, već je bilo pripremljeno, postavljeno na desnu stranu broda i spremno za istovar. Ostatak droge bio je skriven u jednom od dva brodska skladišta, složen u redove bala prekrivenih solju, prema izvorima upoznatim s istragom, javlja Blic .

🚩Casi 10 toneladas de cocaína escondidas entre un cargamento de sal



👉🏻Es la mayor aprehensión de droga realizada en alta mar por @policia



🤝🏻Con la colaboración de @maoc_n @NCA_UK @DEAHQ @policiafederal y autoridades de 🇫🇷 y 🇵🇹 https://t.co/kgBYd1GIjr pic.twitter.com/iYLwZUJr9l — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

Plovio je pod zastavom Kameruna Grupa agenata uključenih u operaciju, koja je dobila naziv "Bijela plima", predstavila je detalje intervencije ovog ponedjeljka u luci Santa Cruz de Tenerife. Droga, označena brojevima i do pet različitih boja (ružičasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta), bila je izložena, kao i brod u kojem je prevožena. Praćenje sumnjivog broda, koji je plovio pod zastavom Kameruna, započelo je zahvaljujući prethodnoj istrazi. Kako bi pratili njegovu rutu, pripadnici Središnje brigade za borbu protiv narkotika Nacionalne policije zatražili su pomoć nekoliko međunarodnih agencija. Brod je isplovio iz Turske i stigao u Brazil, gdje se, iako nije pristao, vjeruje da je na moru ukrcao teret. Nakon toga započeo je povratak na istok. Srpski vođe grupe: Prijetili članovima posade Dvojica uhićenih srbijanskih državljana bili su navodno 'putni notari', odnosno predstavnici kriminalne organizacije zaduženi za osiguranje pošiljke tijekom prijevoza. Od jednog od njih zaplijenjeno je vatreno oružje , a istražitelji vjeruju da su prijetili članovima posade. Povjerenik Alberto Morales, šef Središnje brigade za narkotike, naglasio je u ponedjeljak važnost operacije, kako zbog "odlučujućeg udarca" nanesenog kriminalnim mrežama uključenim u trgovinu drogom, tako i zbog potvrde učinkovitosti međunarodne policijske suradnje u borbi protiv globalne trgovine drogom.

Rekordna zapljena kokaina u Španjolskoj Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Španjolska policija