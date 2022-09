Čuraj komentirao Vladin paket mjera pomoći i poskupljenje struje, za aferu u Ini izjavio da 'nije bilo što za pitati na sastanku'

Predsjednik Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata Stjepan Čuraj izjavio je u utorak da vladin paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu ima apsolutnu potporu svih koalicijskih partnera

Rekao je to u Banskim dvorima nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije, na kojem je partnerima prezentirano u kojim smjerovima će mjere ići, a koje će službeno u četvrtak predstaviti predsjednik vlade Andrej Plenković.

Čuraj je izjavio da su partneri imali 'dodatne komentare i prijedloge' na paket, no s obzirom na sveobuhvatnost i širinu mjera, tih komentara i prijedloge 'i nije bilo previše'. Zadovoljan je jer će i neki raniji HNS-ovi prijedlozi biti uvršteni u paket mjera. Nije želio detaljno otkriti kako će mjere izgledati, pa je na novinarsko pitanje kolika će biti financijska vrijednost paketa, rekao da se o samim iznosima još nije spekuliralo i da će se to tek izračunati, no da vjeruje da će čak biti i iznad razine prethodnog paketa.