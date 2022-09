[VIDEO] Plenković: Paket mjera bit će pravedan, snažan i sveobuhvatan; antivakserska ekipa opet planira prosvjed

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković poručio je da su na sastanku raspravljene sve važne teme i da je HDZ zadovoljan rezultatima turističke sezone, što će pomoći u energetskoj krizi. Osvrnuli su se i na aferu u Ini: 'Istaknuli smo da su to aktivnosti skupine pojedinaca... Loše je da se to dogodilo, a dobro da su institucije države reagirale', kazao je premijer

Nije htio iznositi detalje, te je najavio da će do četvrtka biti održane konzutacije s parlamentarnom većinom i sa socijalnim partnerima.

Kaže da oporba želi raspustiti Sabor i srušiti Vladu na temelju kaznenog dijela nekoliko pojedinaca, napomenuo je. 'Pitajte češkog premijera tko je njima dogovarao prosvjede. Vidi se tko organizira prosvjede, to smo već gledali'.

'To je anketa koja se radila telefonski usred afere. Pokušava se napraviti ono što oporba želi. Želi se naljepiti ovo HDZ-u. Ovo u Ini je napravila skupina pojedinaca, na žalost neki su bili članovi HDZ-a, oni su nas osramotili. Ali ista antivakserska ekipa, planira organizirati i ovaj sad najavljeni prosvjed', rekao je.

Podsjetimo, novi Vladin paket mjera za ublažavanje udara rastućih cijena energenata najiščekivaniji je dokument u državi, Osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra se i uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Kako dnevnik neslužbeno doznaje, to bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene.

Također, na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone, a visina potpore bila je 4000 kuna po radniku.

Između ostalog, taj paket donosi i značajno olakšanje za račune za električnu energiju za institucije iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica, muzeja i drugih, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj, subvencioniranoj tarifi. Naravno, na stolu su i nove mjere za kućanstva, socijalno ugrožene, kao i za umirovljenike, poljoprivrednike i ribare, piše novinarka Jutarnjeg lista Gordana Grgas.