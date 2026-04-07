Crnogorski parlament odbio raspravu o promjeni zastave: Ne ugrožava se ustavni poredak

Crnogorska Skupština nije u utorak uvrstila u dnevni red prijedlog oporbene Demokratske narodne stranke (DNP) da se raspravlja o promjeni državnih simbola, odnosno o uvođenju trobojnice kao tzv. narodne zastave.
'Vraćanjem povijesne trobojnice kao narodne zastave ni na jedan način se ne dovodi u pitanje postojeća državna zastava, ne ugrožava se ustavni poredak, ne isključuje se nijedan identitet, već se ima za cilj institucionalno priznanje povijesnog kontinuiteta i identitetskog pluralizma", poručeno je iz DNP.
U većem dijelu 20. stoljeća crnogorska zastava bila je crveno-plavo-bijela trobojnica, gotovo identična srpskoj.
Današnja zastava Crne Gore crvene je boje, s grbom na sredini i zlatnim obrubom, kako je to navedeno u ustavu. Ova zastava proglašena je državnom 12. srpnja 2004. godine, odlukom crnogorske Skupštine.
Za prijedlog DNP-a glasovao je 21 zastupnik, protiv su bila 23, a 13 njih suzdržano.
Pored zastupnika DNP-a, podržali su ga Nova srpske demokracija (NSD) i Socijalističke narodna stranka (SNP), dok je dio zastupnika Pokreta EUropa sad (PES) premijera Milojka Spajića bio suzdržan.
Iz vladajućeg PES-a poručuju da bi prioritet trebale biti obveze iz europske agende. Oni su ocijenili da pitanja identiteta, koja zahtijevaju šire društvene konzultacije, trebaju doći na dnevni red tek nakon ispunjenja zadanih europskih obveza.
Podsjetili su da je dokumentom “Barometar 26”, koji je u prosincu 2024. predstavio premijer Milojko Spajić, prioritet dan reformama nužnim za napredak države prema članstvu u Europskoj uniji.
"Barometar 26" platforma je crnogorske vlade koja predviđa ubrzanje europskih integracija kroz politički dijalog vlasti i oporbe, s ciljem zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine.