Crnogorski parlament odbio raspravu o promjeni zastave: Ne ugrožava se ustavni poredak

'Vraćanjem povijesne trobojnice kao narodne zastave ni na jedan način se ne dovodi u pitanje postojeća državna zastava, ne ugrožava se ustavni poredak, ne isključuje se nijedan identitet, već se ima za cilj institucionalno priznanje povijesnog kontinuiteta i identitetskog pluralizma", poručeno je iz DNP.

U većem dijelu 20. stoljeća crnogorska zastava bila je crveno-plavo-bijela trobojnica, gotovo identična srpskoj.

Današnja zastava Crne Gore crvene je boje, s grbom na sredini i zlatnim obrubom, kako je to navedeno u ustavu. Ova zastava proglašena je državnom 12. srpnja 2004. godine, odlukom crnogorske Skupštine.

Za prijedlog DNP-a glasovao je 21 zastupnik, protiv su bila 23, a 13 njih suzdržano.