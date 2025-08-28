Poginuo još jedan motociklist, vještak upozorava: 'Oni su najugroženija kategorija'

Nakon pet smrti, večeras je na motociklu poginula još jedna osoba. Mladić, rođen 2000., poginuo je u sudaru s osobnim automobilom kod Slavonskog Broda.

Slobodan Erslan, sudski vještak za promet u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako je osnovni uzrok nepoštivanje prometnih propisa - ogromna brzina i nepoštivanje ograničenja brzine.

'Opće je poznato da vozači motocikla spadaju među najugroženije kategorije sudionika u prometu, uz pješake i vozače bicikla. Kaciga značajno pomaže u incidentnim situacijama, međutim, pri ekstremnim brzinama ona ne može spasiti život', istaknuo je. Napominje kako je svaka brzina preko 100 kilometara na sat izuzetno opasna po život.

Erslan smatra kako je i policija nemoćna jer, kako kaže, koliko god radili, ne mogu biti u svakom trenutku na svakom mjestu.