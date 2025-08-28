Poginuo još jedan motociklist, vještak upozorava: 'Oni su najugroženija kategorija'

Od početka tjedna na hrvatskim cestama život su izgubila petorica motociklista u četiri teške nesreće kod Slanog, Požege, Osijeka i Benkovca. Poveznica svih tih prometnih nesreća su mladi i neiskusni vozači
Nakon pet smrti, večeras je na motociklu poginula još jedna osoba. Mladić, rođen 2000., poginuo je u sudaru s osobnim automobilom kod Slavonskog Broda.
Slobodan Erslan, sudski vještak za promet u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako je osnovni uzrok nepoštivanje prometnih propisa - ogromna brzina i nepoštivanje ograničenja brzine.
'Opće je poznato da vozači motocikla spadaju među najugroženije kategorije sudionika u prometu, uz pješake i vozače bicikla. Kaciga značajno pomaže u incidentnim situacijama, međutim, pri ekstremnim brzinama ona ne može spasiti život', istaknuo je. Napominje kako je svaka brzina preko 100 kilometara na sat izuzetno opasna po život.
Erslan smatra kako je i policija nemoćna jer, kako kaže, koliko god radili, ne mogu biti u svakom trenutku na svakom mjestu.
'Mislim da su kazne relativno visoke i dobre, ali najveći je problem neizvjesnost naplate tih kazni. Znači, kad bi u slučaju počinjenja tog prekršaja ili kaznenog dijela, vozač bio svjestan da će sigurno platiti tu propisanu kaznu, mislim da bi to najviše utjecalo na svijest vozača', rekao je.
Apel motociklistima i vozačima uputio je Ivan Pakšić, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU osječko-baranjske: 'Vodite računa jedni o drugima, razmišljajte o tome tko se nalazi pored vas, ispred vas i tko su drugi sudionici u prometu. Jednostavno razmišljajte o vlastitoj sigurnosti, držite se prometnih propisa, smanjite brzinu i bez konzumacije alkohola prilikom vožnje, svakako'.