Crna Gora zapela na putu u EU: Rješenje je u Hrvatskoj, ali ideja je politički osjetljiva

Crna Gora možda neće uspjeti na vrijeme i dovoljno precizno prevesti sve propise Europske unije potrebne za pristupanje, zbog čega Europska komisija razmatra nekoliko privremenih rješenja. Među njima je mogućnost da Podgorica do završetka prevođenja koristi jedan od postojećih službenih jezika EU-a, a hrvatski se nameće kao najočitiji izbor

Crna Gora želi postati 28. članica Europske unije do 2028. godine te prije toga mora usvojiti i prevesti pravnu stečevinu EU-a, odnosno desetke tisuća propisa koji čine pravni okvir Unije. U Bruxellesu, međutim, raste zabrinutost da taj posao neće biti dovršen na vrijeme. 'Crna Gora morat će pravodobno prije pristupanja osigurati prijevode pravne stečevine na svoj službeni jezik te obučiti dovoljan broj prevoditelja i usmenih prevoditelja potrebnih za pravilno funkcioniranje institucija EU-a nakon pristupanja', stoji u pregovaračkom okviru Crne Gore s Europskom unijom. Podgorica, s druge strane, navodi da je puno uložila u administrativne kapacitete i uvjerava da će završiti posao na vrijeme. Ipak, dužnosnici EU-a kazali su Euronewsu da je Europska komisija već počela razmatrati rezervna rješenja.

Primjedba Hrvatske Jedan od razloga su primjedbe Hrvatske na kvalitetu pojedinih prevedenih pravnih tekstova, a Zagreb i Podgorica istodobno pokušavaju riješiti bilateralna pitanja koja bi mogla usporiti cijeli pristupni proces. Dodatni je izazov to što se opseg zakonodavstva EU-a gotovo udvostručio otkako je Hrvatska 2013. godine pristupila Uniji. Države kandidatkinje moraju prevesti sve relevantne propise EU-a na jezik koji će nakon pristupanja postati službeni jezik Unije, a institucije EU-a zadužene su za završnu provjeru prije njihove objave u Službenom listu. 'Službe Komisije u redovitom su kontaktu s Crnom Gorom i prate tempo rada na tom području', rekao je glasnogovornik Europske komisije za Euronews.